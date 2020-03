Coronavirus & COVID-19

0

La Voz de Galicia Jaime Gómez Márquez

17/03/2020 05:00 h

Antes de nada quiero aclarar que no soy médico y mi intención es informar rigurosamente sobre estos virus y la enfermedad que provocan. Vaya por delante mi reconocimiento y gratitud a todo el personal sanitario.

Los coronavirus son una familia de virus que normalmente causan enfermedades respiratorias leves o moderadas. Hay muchas variantes de coronavirus que circulan entre animales (cerdos, murciélagos, gatos, camellos, etcétera) y que, además, pueden pasar a humanos provocándoles una enfermedad. Esta familia de virus no ha aparecido hace unos meses en China, lleva muchos miles o millones de años en este planeta. Sin embargo, en este siglo ha habido tres brotes de coronavirus (SARS, MERS, COVID-19) muy contagiosos, con una virulencia mucho mayor y que afecta, sobre todo, a personas de edad avanzada y/o que tienen otros problemas de salud o un sistema inmune no competente para combatir esta enfermedad.

Una de estas peligrosas variantes de coronavirus es la que apareció en diciembre del 2019 en Wuhan (China). Este virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca COVID-19 (acrónimo que significa «enfermedad del coronavirus 2019»), que es una afección respiratoria que se transmite de persona a persona principalmente a través de microgotas que se generan cuando una persona infectada estornuda o tose, y por ello es recomendable guardar una distancia de seguridad con el enfermo; también podríamos infectarnos al tocar superficies contaminadas con el virus, y de ahí la recomendación de lavarse bien las manos como medida de precaución. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Fundamentalmente tres: fiebre, tos seca y dificultad para respirar (a veces estos enfermos pueden presentar excesivo moco nasal o dolor de garganta); también hay personas infectadas que no muestran ningún síntoma de la enfermedad, probablemente porque su organismo es inmune a la infección por este virus.

¿Por qué es preocupante el COVID-19? Sobre todo por cinco razones: 1.- nuestro cuerpo todavía no ha desarrollado defensas naturales contra esta nueva variante del virus; 2.- Aún no están disponibles ni una vacuna ni un tratamiento específico; 3.- Hay interrogantes sobre la biología y la patología de este coronavirus; 4.- Es muy contagioso; y 5.- El sistema sanitario se puede colapsar y ser incapaz de poder atender a accidentados, enfermos de coronavirus y de muchas otras enfermedades más graves.

La gestión de esta pandemia por parte de los poderes públicos ha sido, en mi opinión, bastante mejorable. Nuestros gobernantes y partidos políticos, empezando por el presidente del Gobierno, han sido unos irresponsables al autorizar manifestaciones como las del 8M en plena crisis del coronavirus, o al organizar mítines políticos como el de Vox (aunque estos si han reconocido su error). Pasar del todo está controlado y no hay peligro como mensaje central de nuestro Gobierno a admitir una situación de emergencia en el plazo de 24 horas ha transmitido una enorme dosis de incertidumbre a la ciudadanía y, de paso, a la economía. No es tiempo de recomendaciones y lamentos, sino de órdenes y ayudas sociales y económicas, evitando que cada autonomía vaya por libre.

Sé que todos nuestros representantes quieren hacerlo bien y que no es fácil hacer frente a esta crisis sanitaria. Pero la buena intención no es suficiente. Es tiempo de gobernantes competentes, con un criterio claro que sea fruto de la racionalidad y el consejo de los que saben (los científicos), y con audacia para tranquilizar a los ciudadanos y tomar todas las medidas necesarias para convivir con este virus sin que sea una amenaza global para la salud (como es el caso del virus de la gripe o de otros virus), porque me temo que erradicarlo va a ser una tarea casi imposible. Finalmente, quiero resaltar la enorme importancia de los medios de comunicación porque son, ni más ni menos, los que informan a los ciudadanos de lo que está pasando y los que transmiten lo que hay que hacer para combatir esta pandemia. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.