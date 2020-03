La ministra superactiva

0

La Voz de Galicia Fernando Ónega

05/03/2020 20:49 h

Sigo a la ministra Yolanda Díaz desde su toma posesión. Me dio un poco de envidia y me provocó alguna emoción saber que su padre había acudido a ese acto. Me interesa su trabajo, porque es una de las ministras más activas del gabinete, probablemente la más transparente, y no cansa al escucharle en la radio o la televisión. Y encima, es de Fene.

El problema de Yolanda es que oye la palabra «trabajador» y salta como movida por un resorte. Es la ministra de Trabajo y se siente un poco madre de todos los currantes y eso le provoca alguna dificultad. Por ejemplo, cuando estalló la revuelta de los campesinos le salió esa vena de responsabilidad y convocó a su despacho a las organizaciones obreras del campo. Como quizá recuerden, fue acompañada por el vicepresidente Pablo Iglesias, y eso produjo la impresión de que empezaban a funcionar dos gobiernos en arriesgada cohabitación. Este cronista vio en el suceso un lejano recuerdo del bipartito gallego. El señor Planas, titular de Agricultura, vio su terreno invadido y tuvo que salir a reclamar su papel: «El interlocutor soy yo».

Ahora, un parecido afán la empujó a redactar una especie de guía de comportamiento en las empresas ante un contagio de coronavirus. Protestaron los sindicatos y la patronal y el Gobierno tuvo que lanzar ayer, muy de mañana, un comunicado que advierte que la iniciativa de acciones por la epidemia corresponde al Ministerio de Sanidad. Seguro que el ministro Illa vio, como Planas, invadido su ámbito de competencias y quizá algo peor: intuyó que se puede producir el caos si hay tantos intentos de intervención como ministerios. ¿Y qué sucede además? Que, como la señora Díaz es militante de Podemos, otra vez volvió la imagen de los dos gobiernos. Por lo menos, la imagen de que los ministros de Podemos van demasiado por libre. La crónica de los dos meses de coalición está marcada por ese estigma, como sabemos muy bien quienes hemos seguido las peripecias del anteproyecto de ley de libertad sexual. Por cierto: anteproyecto fantasma, porque nadie conoce su contenido ni ha conseguido ver su texto.

En los casos que protagonizó Yolanda Díaz no veo ninguna intención ideológica o grupal. Sí veo el impulso de una persona a la que falta veteranía para delimitar su campo de actuación. Le falta también eso que en Fene se llama zorrería de hacer que no ve cuando hay otros que tienen responsabilidades definidas. Le falta, como a todo el Gobierno, sentimiento de equipo con división de funciones. Y a este Gobierno todavía bisoño le falta guion, atribución clara de competencias y dirección de la orquesta. Con tantos ministerios de tareas limítrofes o solapadas, o hay un claro director o es inevitable la colisión.