Hacia un acuerdo imposible

La Voz de Galicia Fernando Ónega

27/02/2020 05:00 h

Espectacular. Ese es el calificativo que merece la puesta en escena de la primera reunión de la Mesa sobre Cataluña. Un director de cine no lo hubiera hecho mejor: cámaras por todo el recorrido por los jardines de La Moncloa, protagonismo resaltado de los dos presidentes, buen colorido del césped y de la tarde de sol madrileño, poses calculados ante las cámaras, bandera de España y señera, ambas relucientes. La verdad es que parecía un encuentro de dos delegaciones de dos Estados distintos y a su máximo nivel. ¡Qué digo! Las reuniones bilaterales entre Estados no se preparan con tanto detalle fotográfico. Y las sonrisas y el trato afectuoso: no parecía que la mitad de los presentes fuesen los mismos que en sus discursos predican la separación de España. De verdad que no lo parecían.

Cuando se cerró la puerta de la sala de reuniones, me acordé mucho de Pablo Iglesias, el gran ausente por una malintencionada amigdalitis. Recordé que, cuando todavía no había tocado los oropeles del poder, decía que las negociaciones políticas tenían que ser retransmitidas por streaming. Pero no tuvo éxito: las cámaras se apagaron con un rótulo que decía «Control Central TVE». A partir de ahí comenzó lo importante, que, como es habitual en política, fue negado a los contribuyentes. Nos hemos tenido que conformar con las explicaciones de Joaquim Torra y María Jesús Montero.

Me apresuro a decir que la reunión dio de sí bastante más de lo que se esperaba. Creíamos que iba a ser un mero tanteo y fue mucho más: fue la escenificación ?lo dijo el propio Torra—de la discrepancia y la distancia que ya conocíamos. El comunicado conjunto es un juego diplomático de palabras, pero Torra solo concibe estos encuentros para tratar del conflicto político. Todo lo demás es de otras ventanillas. Con lo cual, el horizonte de acuerdo se empieza a hacer imposible y la pomposa Mesa de Diálogo queda reducida a una alternativa: o Constitución o lo que Torra se apropia y que llama «voluntad popular».

Como Torra también dijo algún día que por él no se rompería la Mesa y ayer lo repitió, se seguirá hablando, pero solo los muy optimistas creen en el acuerdo final. Después del primer ensayo, empieza a ser preciso buscar otros logros. Como estos: si se consigue suavizar la tensión política, ya se habrá conseguido algo; si con el diálogo o la apariencia de diálogo, el Estado español logra cambiar la imagen de represión que los independentistas propagan en cada discurso, se habrá logrado mucho; y si se llega a algún acuerdo en el marco de la Constitución, se podrá hablar de éxito. Las palabras de Torra no sugieren esa confianza. Él solo quiere hablar «de su libro» y su libro es: amnistía y autodeterminación.