La Voz de Galicia mar de santiago

02/01/2020 05:00 h

Nuestra madura democracia traspasando los cuarenta, se revela primeriza en gestar y alumbrar pactos a múltiples y transversales bandas que ya no atienden a los clásicos ejes político-ideológicos. Mientras algunas instituciones resultan poco ágiles o mal engrasadas, se habla de volatilidad en nuestras preferencias partidarias. Pero volátiles son las palabras de quienes nos piden el voto. Ni el ambiente navideño acompaña, y en absoluto ha ayudado a combatir los excesos y contradicciones que vemos, leemos y escuchamos a diario. La política de rebumbio instalada a lo largo de este intenso, forzoso y estridente año hiperelectoral se deja ver y sentir en esa especie de patio de colegio que habita tras los leones de San Jerónimo. Y si esperábamos que después de los recuentos se alcanzaran sumas razonables, acuerdos con sentidiño y actos con altura de miras; o lo pedimos para Reyes, que siempre obran magia y puede que asistamos a una cabalgata muy particular; o amanece que no es poco, mientras las cuentas no salen. Vamos a cambiar de almanaque sin cambiar de estado, porque en plena liturgia de cuenta atrás para renovar el calendario, cualquier fecha prevista fue mera ficción o producto de nuestra imaginación. Alcanzamos ese período tan extremo por el que pasan muchas gestantes, coloquialmente denominado «salir de cuentas», donde la expectación está al límite, al igual que la tensión, y no importa que te vean, pero mejor de lejos y sin preguntas irritantes, que el parto era para Nochebuena y sigues acumulando presión y peso. Sé bien de lo que hablo porque hace años yo estaba (literalmente) así, por suerte no tuve que formar un gobierno, pero en año nuevo llegó la mejor investidura de mi vida. Si bien la naturaleza humana es sabia, da aliento, tregua y vida; la naturaleza política resulta poco empática, sinuosa, torticera y prepotente. El curso político se dilata en exceso, y sin tregua nos brinda un continuo espacio-tiempo que, tras uvas y campanadas, nos coloca en un inicio por parecido demasiado familiar. ¿Nos sale a cuenta que el año más electoral se despida en vano; que crucemos de año tributario (again) con las cuentas de Montoro; que tantas voces recalcitrantes se sienten en nuestra democracia y nieguen la violencia de género; que no se resuelva la crisis territorial, empleo, educación y cultura, sanidad o vivienda? La respuesta ya la sabemos. En Galicia queda inaugurado el pre-Xacobeo y un sugerente año electoral. ¡Mis mejores deseos para el 2020!