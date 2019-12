Pedro Sánchez y la última cruzada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laureano López

La Voz 11/12/2019 05:00 h

No es lo mismo posar para la foto con Harrison Ford que con Gabriel Rufián «y sus secuaces», que diría Indiana Jones. Mientras su gente de confianza avanzó con ERC en «fórmulas para encauzar el conflicto» en Cataluña —quién sabe qué quiere decir esto, o mejor no saberlo—, Pedro Sánchez acudió feliz a una especie de fotocol en la cumbre del clima. En funciones o no, en los asuntos importantes hay que estar, y el cambio climático es muy importante. Otra cosa es que las cumbres suelan acabar en montículos. En todo caso, Sánchez, del que podemos intuir por esta imagen que no es menos fan del actor que la ministra Teresa Ribera, encontró por fin un motivo para sonreír. Como si la sola presencia de Indiana Jones en Madrid garantizase que la película Gobierno de España va a tener un final feliz. Lo cual quiere decir que Sánchez no sabe, o no quiere saber, que una cosa es la ficción y otra la sediciosa realidad.