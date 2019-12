«Des-concertados»

La Voz de Galicia Juana Otero Torres

01/12/2019 05:00 h

Non me parece que a ministra en funcións improvisase o seu discurso ante os asistentes ao Congreso de Escuelas Católicas e non sei cal sería a súa intención. Con intención ou non, sementou o «desconcerto» entre os alí congregados e de aí en toda a escola concertada. É certo que, posteriormente, aclarou que as familias non teñen nada que temer e ratificou a actual capacidade de elección dos pais á hora de escolleren o centro educativo que queren para os seus fillos. Entón, a que veñen esas declaracións? O que se necesita non é abrir un novo debate baseado na confrontación ideolóxica senón traballar por un gran consenso en materia educativa, que poña o foco na mellora da calidade do ensino, desde a base da complementariedade da escola pública e concertada.

Hoxe en día este tema está moi polarizado e ideoloxizado, dando lugar a confusión. É difícil falar con tranquilidade mesmo en ambientes próximos, polo que cómpre buscar un diálogo que desmonte mitos, bulos, estereotipos e prexuízos que non axudan. A declaración dos dereitos humanos deixa clara a «liberdade dos pais para escoller o tipo de educación que queren darlles aos seus fillos» e a Constitución recoñece unha vez máis esa facultade. Como levala á práctica entón se só dispoñemos dunha opción á hora de elixir colexio? Unha sociedade plural e democrática non se consegue poñendo freo aos dereitos das familias nin se só se pode escoller en base á economía de cada fogar, o que ocorrería se, únicamente, existisen centros privados e públicos.

Para «reforzar a equidade, a capacidade inclusiva e a excelencia» como sinalaba Celaá, necesítase a colaboración e chegar a un consenso; unicamente así conseguiremos unha escola que atenda ás desigualdades e ofreza solucións diferentes e adaptadas a cada situación tendo en conta a peculiaridade de cada alumno ou alumna. Só desta forma conseguiremos ter unha educación excelente, personalizada e que chegue a todos e, por suposto, non podemos quedar «estancados en lexislar esquecendo a calidade do ensino», como sinala o máximo responsable do informe PISA. En definitiva, o noso sistema educativo non pode depender do momento político, é responsabilidade de todos.