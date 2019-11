Galicia e a crise do Blue Star

La Voz de Galicia Marcos Romero

27/11/2019 05:00 h

De novo vemos como un barco encalla nas nosas costas. De novo xúlgase a maneira de xestionalo e os medios a disposición na comunidade galega. Aínda que queda fóra de toda dúbida que España ten unha das mellores frotas para estes casos, debemos diferenciar entre salvamento e rescate.

Por iso debemos rememorar o sucedido. O buque Blue Star estaba fondeado a resgardo da tormenta e á espera de cargar. En certo momento recolle e enfila rumbo para saír do resgardo. Entón, comunica coa torre de control referindo un incidente sen consecuencias para a súa integridade ou para a tripulación. Precisamente ese foi o motivo polo que non se activou a saída de medios. Nunha segunda comunicación, cando a traxectoria xa era de colisión, dende o barco avísase de que carece de propulsión. Nese momento xa non hai tempo para evitar o accidente.

Calquera instalación, e máis un buque, pola súa peculiaridade, posúe un plan de emerxencia. Nun incidente, o responsable ten que coñecer a instalación, valorar a situación e solucionalo con medios propios, e, se é necesario, tamén con medios externos.

Os custos dos medios propios son asumibles no día a día. Os custos dos medios externos necesitan valoración. E precisamente é esta valoración a que fai que, ás veces, a axuda chegue tarde ou non sexa suficiente.

Prestar axuda sen ser demandada é un acto de caridade, pero totalmente desinteresado. É normal que cando os riscos son altos se mobilicen medios, e sempre se fai ponderando limitar as consecuencias tendo en conta o tempo de resposta.

Non podemos pensar que un buque de bandeira de conveniencia é mais propenso a sufrir incidentes, pero si que a lexislación que o rexe é un pouco máis permisiva.

Tampouco podemos caer en que a tripulación de certos países non sexa profesional ou válida, pero si que a súa formación é cuestionable.

O que se debe é aceptar que Galicia está nun punto xeográfico que obriga a estar preparados para crises coma esta.