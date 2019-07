0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laureano López

27/07/2019 05:00 h

En el bazar Congreso solo quedan políticos talla XXS, diminutos en principios y en finales. Les importa cien su cargo y cero España y los españoles, se ha visto estos días y los precedentes. He aquí un ejemplar, Pablo Iglesias, cuya ambición no le cabe en la mochila, y eso que es generosa, le caben una vicepresidencia y tres ministerios. En la Cámara Baja, y más bajo que puede caer, hay que colgar ya el cartel Se buscan políticos con el latiguillo Se recompensará. Iglesias el compungido, Sánchez, Casado, Rivera, Abascal, Rufián, etcétera, están de casting de película de terror o de ficción. Cosas del azar, la no-investidura llegó justo tras la muerte del inolvidable replicante de Blade Runner: «He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser». Ay, si llega a ver a sus inauditas señorías.