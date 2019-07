Hacia un Gobierno de fábula de Esopo

0

La Voz de Galicia Laureano López

19/07/2019 19:58 h

Esta foto supura desconfianza. Es un cuadro. Pertenece a la serie Desatascar la investidura. Hay un presidente en funciones y un vicepresidente en ficciones. Sánchez parece un turista en el metro de Barcelona, cuidándose los bolsillos. Estos señores no se entienden, ergo no se entendería un Gobierno así. Tampoco se va a entender sin Pablo Iglesias, ahora campeón del victimismo: me echo a un lado por el bien de España. En realidad, Iglesias se va a echar 20 centímetros a un lado. No más. Avanzamos, así, hacia un Gobierno de fábula, pero de fábula de Esopo. Aquella en la que el escorpión se camela a la rana haciendo creer que el camelado es él: Sube y te cruzo el río de la investidura. Con cartera o sin ella, Iglesias sabe bien cómo va a acabar la fábula, por mucho que intente disimular el aguijón. Está en su naturaleza.