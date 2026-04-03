Muere la  madre de la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera

Ana Luisa Posada Luaces.

Este jueves falleció en Lugo a los 77 años Ana Luisa Posada Luaces, esposa del exalcalde de Becerreá Gerardo Pardo de Vera, y madre de Isabel, exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de ADIF. El funeral tendrá lugar el lunes, día 6, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Froilán (Lugo). La inhumación se hará en la intimidad.

Ana Luisa Posada Luaces era de Lugo, ciudad en la que además pasó gran parte de su vida y en la que ejerció como profesora de instituto. De su matrimonio con Gerardo Pardo de Vera, abogado y exalcalde de Becerreá, nacieron cinco hijos. Isabel, por sus responsabilidades en organismos públicos, y Ana, periodista, son los más conocidos.

En los últimos años el matrimonio se trasladó a Cadoalla (Becerreá), en donde emprendió la restauración de la Casa de Ribas, un edificio cuyo origen se sitúa en el siglo XV y que sufrió ampliaciones en los siglos XVI y XVIII. El empeño del matrimonio fue que la casa, que la familia de Gerardo Pardo de Vera habitaba desde hacía generaciones, se arreglase con criterios respetuosos con su rico pasado.