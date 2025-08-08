Conmoción en Vilalba tras la muerte de Paula Seijas, una joven camarera que compaginaba estudios con trabajo y vibraba por el Dépor

Se formó en hostelería y enfermería, y era una gran aficionada al motor y a la música. Murió este viernes a los 23 años tras chocar contra un camión en Xermade

08 ago 2025 . Actualizado a las 22:06 h.

Paula Seijas Pedreira (Vilalba, 2002) nunca dejó de formarse a pesar de haber derramado su sudor trabajando desde joven. La joven vilalbesa, amante del fútbol, del motor y de la música, murió este viernes tras

