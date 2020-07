Muere Carlos García Calvo, periodista especializado en moda

View this post on Instagram

Cuanto voy a echarte de menos “Mi Calo” @carlosgarciacalvo 💔💔💔Doy gracias Dios y a ti por los maravillosos momentos que hemos podido compartir juntos en esta vida y por tus fantásticas y enriquecedoras conversaciones enciclopédicas que guardaré como un tesoro en mi corazón para siempre #DEP #amigoquerido #Tequiero #GRACIASportanto 💔💔💔