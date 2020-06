Muere Rosa María Sardá a los 78 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 11/06/2020 12:18 h

La actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardá ha fallecido en Barcelona a los 78 años, según ha informado la Academia de Cine en un tuit. «Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en el 2010 la Medalla de Oro de la Academia», confirmaba.

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà . Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

Sardá recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia y una de las últimas películas en las que participó fue Ocho apellidos catalanes. De formación autodidacta, Sardá dio muestras de su talento polifacético como actriz, humorista, presentadora y directora teatral. Comenzó su carrera en el teatro y en los años 80 dio el salto definitivao al cine de la mano de Luis García Berlanga con la película Moros y Cristianos. De esa época son varios de los programas en TVE que la hicieron muy popular, como Olé tus vídeos y Ahí te quiero ver.

Ha fallecido Rosa María Sardá. Consternados por la noticia, nos queda para siempre su recuerdo, tantos trabajos que nos deja en este @ArchivoRTVE. Mítica su bajada de escaleras en 'Ahí te quiero ver' -- > https://t.co/U1Zh8KNl1q #DEP pic.twitter.com/wBLh4NuxER — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 11, 2020

Además de recibir dos premios Goya por sus intrepretaciones por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, la actriz también ejerció de maestra de ceremonias de la gala de los premios del cine español en varias ocasiones.

Uno de sus papeles más recordados en televisión fue en Abuela de verano, para TVE, una serie basada en la novela Diario de una abuela de verano, de Rosa Regás. En esta serie coincidió con su hijo Pol.

Su fino humor y su tremenda ironía quedaron patentes en los gags que realizaba, especialmente junto a Enric Pous, el 'Honorato' con el que veía la televisión. En los últimos años se le rindieron diferentes homenajes, entre ellos el de los informadores cinematográficos, que en el 2016 le concedieron el Premio Feroz de honor. «En la ferocidad de este mundo es emocionante que seamos capaces de hacer fiestas y seguir haciendo cine, pese a todos los palos. Somos afortunados porque no estamos cruzando el Egeo en una patera, ni en campos de refugiados», dijo al recoger ese premio, demostrando una vez más su compromiso político y social.

El año pasado estuvo entre las firmantes de un manifiesto de intelectuales, artistas y políticos, que pedía a los partidos catalanes que no impidieran la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico para que pudiera ser nombrado presidente del Senado, algo que no sucedió. Y este 2020 debería haber recibido el Fotogramas de Plata especial en una ceremonia que se suspendió por la pandemia del coronavirus. La revista resumió a la perfección los valores de la actriz: «Tan capaz de mutar de personaje cómico cada diez minutos como de dejar asomar (la media sonrisa) una humanidad, una tristeza o un patetismo como únicamente las grandes, quienes han pasado de la comedia al drama, son capaces».

Hace unos meses Rosa María Sardá participaba en el programa Lo de Évole y confesaba que no estaba pasando por su «mejor momento». «Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan. El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un "match" de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana», explicaba la actriz, hermana del presentador Javier Sardá y divorciada de José Ramón Mainat (uno de los miembros de La Trinca), con el que tuvo un hijo llamado Pol.

Además mostraba su pesimismo sobre la actual situación que vivió España con la crisis del coronavirus. «Algunos no dejarán de seguir haciendo lo que sea para acumular millones. Se seguirán vendiendo armas, explotando gente y vendrán pateras llenas de gente que no quiere nadie», decía.