Muere el empresario Plácido Arango, fundador de la cadena Vips

0

La Voz de Galicia

17/02/2020 12:43 h

El empresario asturmexicano Plácido Arango, nacido en 1931, ha fallecido hoy según ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias de la que fue presidente y patrono.

Fundador de la cadena de restaurantes Vips, el empresario era un gran coleccionista de arte y dada su vinculación a Asturias, por el origen de su familia, había realizado muy relevantes donaciones al Museo de Bellas Artes de Oviedo.

Desde la @fpa lamentamos el fallecimiento de Plácido Arango, presidente de la Fundación entre 1987 y 1996. — Fundación Princesa (@fpa) February 17, 2020

Hijo de un emigrante asturiano, Jerónimo Arango Díaz, que marchó primero a Cuba y más tarde a México, quiso regresar a sus orígenes y vive en nuestro país desde 1965. Aquí desarrolló una brillante carrera como empresario. Fundó la empresa Sigla S. A. (Grupo Vips), especializada en hostelería y restauración. Entre 1987 y 1996 fue presidente de la Fundación Príncipe de Asturias y sus importantes donaciones al Museo de Bellas Artes de Asturias fueron considerados por él como regalos compartidos que cedía «con gusto».

En una entrevista concedida a La Voz de Asturias al recibir la Medalla de Oro de Asturias en el año 2017; Arango valoró la economía de la comunidad destacando que «siguiendo la trayectoria de mis empresas que se han establecido aquí, creo que los momentos más delicados han pasado aunque todavía faltan cosas, no por corregirse sino cosas que irán surgiendo. El turismo va a ser fundamental. Ya es importante pero va a ser fundamental. Y no solo el turismo sino también la industria. No quiero usar la palabra optimismo, ni esperanza tampoco. Lo veo ya como una realidad importante en el Principado».