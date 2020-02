Rali de A Coruña: El mayor espectáculo de Galicia da el salto hacia una organización profesional

0

Es el evento deportivo con mayor capacidad de convocatoria en el momento de su celebración. El Campeonato Gallego de ralis, con su primera etapa hoy en A Coruña, certifica la evolución de esta disciplina del motor desde una prueba puramente deportiva a un profesionalizado espectáculo de masas destinado al entretenimiento de aficionados de todo tipo.

Desde la escudería organizadora, One Seven Racing (con Álvaro Muñiz a la cabeza), lo tienen claro: «Los tiempos han cambiado. Atrás quedó cuando un grupo de amigos de un lugar determinado se reunían y organizaban un rali, repartiéndose el trabajo. La Berberecho de Noia es la excepción que confirma la regla. Hoy, salvo en su caso, es inviable. Ya solo las exigencias de burocracia y seguridad obligan a la profesionalización. Se camina hacia un escenario donde los ralis son organizados por promotores que después subcontratan tareas a empresas referentes en cada sector».

Más allá de las actividades extradeportivas que, cada vez más, aderezan las carreras, Muñiz pone un claro ejemplo, el encintado de las zonas de seguridad para el público. «Hace treinta años no era necesario. Hace diez, esos amigos acudían con unos metros de cinta y listo. Hoy lo hará una empresa que se dedica solo a eso, también para el Nacional, y que no dejará un metro de cuneta sin señalizar», explica, mientras apunta que «antes no había casas o pistas donde ahora emergen multitud de accesos, cruces y urbanizaciones».

Dirección de carrera, con la irrupción de últimas tecnologías y control directo de todos los detalles desde la oficina gracias a cámaras remotas, o la gestión por medio de expertos de permisos meses antes con la DGT, Interior, los ayuntamientos y la federación, son otros aspectos que denotan el salto a los ralis como si del Gran Circo de la fórmula 1 se tratase. Todo el deporte al servicio del espectáculo.

Nunca ha sido escasa la afluencia a los ralis en Galicia, pero todas estas favorables condiciones han provocado un aumento exponencial en el público y los participantes. «Vivimos uno de los momentos más dulces, pero también debemos reflexionar. Son más seguros gracias a esta evolución. Antes nadie se planteaba que el público podría generar un problema de seguridad. Pero ahora, salvo que tengas el volumen de voluntariado de la Berberecho, la organización de un rali es inabarcable para una escudería. Pero creo que es algo que demanda la modalidad deportivo en sí, y que indica un claro crecimiento», insiste Álvaro Muñiz, que moviliza casi trescientas personas para llevar a cabo la carrera, entre las que apenas quince pertenecen a One Seven Racing. De hecho, contará con la colaboración, además de la escudería noiesa, de la Siroco de Narón y de la Peña Autocross Arteixo.

Muñiz considera que el futuro impulsará promotoras como la escudería Mix Rallye Sports, a la que acuden poblaciones que desean tener un rali, pero no gozan de escudería propia.

Hoy, desde las nueve menos diez de la mañana, las estrellas serán Víctor Senra (que defiende título), Iago Caamaño y Alberto Meira, entre otros integrantes de uno de los elencos de mayor nivel en la historia del autonómico de ralis. Tres tramos a tres pasadas, con 89,280 kilómetros cronometrados.

HORARIOS

PRIMERA SECCIÓN

Tramo Longitud (km) Hora

Aranga 11,260 8.51

Cerceda 10,400 10.04

Culleredo-Arteixo 8,100 10.55

SEGUNDA SECCIÓN

Tramo Longitud (km) Hora

Aranga 11,260 13.11

Cerceda 10,400 14.24

Culleredo-Arteixo 8,100 15.15

TERCERA SECCIÓN

Tramo Longitud (km) Hora

Aranga 11,260 18.11

Cerceda 10,400 19.14

Culleredo-Arteixo 8,100 19.55