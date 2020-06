«No veía posible poder vivir de la fotografía»

0

Redacción / La Voz 13/06/2020 16:34 h

Después de nueve años de vida y trabajo en Londres, su balance es positivo. La pontevedresa Noela Roibás llegaba a la capital británica después de un par de años trabajando en Madrid.

«Siempre me había llamado la atención: la libertad, el ritmo, la energía de la ciudad y la novedad me enganchó. Me sigue encantando la energía de la ciudad aunque no soy tan ingenua como al principio y también veo el lado perverso de un sistema ultraliberal que aspira a que no hagas mucho más que trabajar y consumir».

Noela iba para un verano, pero ya nunca regresó a Madrid. A sus 34 años su mundo es la fotografía, desde el fotoperiodismo al reportaje social bajo la firma Bang Bang You. Fue en Madrid donde se formó en esta disciplina, aunque sus inicios fueron la Educación Física y el márketing y la dirección de empresas.

«No veía posible que la fotografía fuese mi profesión y vivir de ella. Elisa González Miralles -su mentora-y sus clases fueron una gran inspiración y desde ese momento no hubo vuelta atrás, me vine a Londres y en 2013 me gradué en LCC en el MA Photojournalism and Documentary Photography, desde entonces trabajo como fotógrafa freelance».

En Londres percibe que hay más opciones, pero que el equilibrio también es complicado: «Esta ciudad ofrece más oportunidades en prácticamente cualquier ámbito de las que podamos tener en casa, pero no siempre más oportunidades equivalen a que el balance final compense, lo cual se convierte en tremendamente personal. A mí todavía me compensa, pero siendo consciente de que me encuentro en una situación privilegiada, dispongo de libertad para aprovechar lo mejor de ambas realidades, pontevedresa y londinense». A todo esto hay que sumarle que Noela es más que consciente de lo difícil que su profesión. «Conozco a muchos fotógrafos de prestigio y pocos viven de una sola cosa. Talleres, moda, reportaje social, corporate...», explica esta joven que combina diferentes facetas.

«Tener la libertad de financiar tus propios proyectos personales permite trabajar a un ritmo más calmado y elegir aquellos temas que más resuenen con uno mismo sin la presión de tener que venderlo después. En mi caso, me siento muy a gusto con Bang Bang You y la foto social como forma de financiación de esos proyectos personales de los que es tremendamente complicado vivir, pero que satisfacen otras necesidades creativas. Además, y por suerte, mis clientes me contratan por el tipo de fotos que hago y por lo que estas les hacen sentir, por lo que siempre cuento con la total libertad de fotografiar como yo considere. No modifico mi mirada en función de quién me contrate, y eso es un lujo». Noela es además la fotógrafa oficial de Brit Es Magazine, una publicación que conecta y pone en el escaparate a los artistas gallegos en Reino Unido.

«Carolina Núñez, su directora, confió en mi recién salida del máster y con ella aprendí un montón del mundo editorial, además de facilitarme conocer a un montón de gente haciendo trabajos muy interesantes. En mi círculo hay muchos gallegos como Ana Inés Jabares- Pita, escenógrafa, Maider Jiménez y Carmen Valiño, también fotógrafas, además de otros españoles, como Maite Jáuregui que es actriz»

A pesar de este desarrollo profesional y personal, siempre está en su mente el regreso a casa, «pero todavía no». «Ahora mismo, valoro mi libertad por encima de todo por lo que dudo que me atase a un trabajo fijo. Creo que volvería cuando las condiciones para los autónomos fuesen más sensatas y justas. Si ya es difícil sobrevivir en el mundo creativo, en España nos lo ponen muy difícil. Aquí pagas por lo que ingresas», explica Noela.