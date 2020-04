«Galicia es mi hogar, el lugar al que quiero regresar en el futuro»

0

La Voz de Galicia

05/04/2020

Jorge Moirón Cotarelo (A Pontenova, Lugo, 2002) dejó Galicia en abril de 2018 tras recibir una oferta de promoción laboral dentro de la empresa para la que trabajaba, con unas condiciones «muy superiores» a las que tenía. Desde entonces vive en la ciudad de Lima, en Perú, y trabaja como Controller Financiero.

Antes de que se presentara esa oportunidad no se había planteado la posibilidad de vivir fuera, y aunque asegura que la experiencia ha sido buena, en su horizonte está el poder regresar a Galicia, un lugar que sigue identificando como su casa.

-¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de marchar? ¿Y de quedarte?

-Estoy trabajando en una empresa multinacional que tiene negocio en Perú, me ofrecieron una promoción al puesto que tenía en ese momento y decidí aceptarla. Esto conllevó mi traslado a Lima, pero antes estuve cerca de un mes en Chile, en un período de formación. Decidí marchar porque las condiciones laborales eran muy superiores a las que tenía anteriormente. Hasta que me ofrecieron esta oportunidad, en ningún momento me había planteado vivir fuera. Ahora no descarto probar en otros países, aunque en un futuro quiero terminar en Galicia

-¿Cómo fue el proceso para tomar la decisión?

-Fue una decisión muy meditada, ya que tengo un vínculo fuerte con Galicia, con mi familia y con mis amigos.

-¿Cómo ha sido la experiencia en el país de destino? ¿Cumplió tus expectativas?

-La experiencia de vivir en Perú es increíble: su gastronomía, su cultura, su historia, y sus gentes hacen de este país un lugar maravilloso. Además de eso, es un caso único en el mundo puesto que dentro de Perú te puedes encontrar la selva (el Amazonas), la sierra (la cordillera de Los Andes), el mar (las espectaculares playas del Pacífico) y un desierto de arena fina donde se disputó incluso el Rally Dakar que te hace creer que estás caminando sobre el Sáhara.

-¿Qué es lo que más valoras de vivir fuera?

-A nivel profesional el crecimiento experimentado ha sido enorme, pero sin duda lo mejor es la experiencia que me ha aportado a nivel personal, porque he conocido un montón de amigos e incluso hemos fundado una peña del Atlético de Madrid.

-¿Qué significa para ti Galicia?

-Galicia significa felicidad, paz. Galicia es mi hogar, mi casa, el lugar donde he nacido y al que quiero regresar en el futuro.

-¿Cómo sacias el sentimiento de morriña?

-Tengo la suerte de vivir en una de las capitales más grandes del continente americano y hay muchos restaurantes gallegos y españoles, por lo que nunca falta un buen pulpo á feira, empanada, tortilla de patata, pimientos de Padrón, acompañado de un Albariño o un Godello. Además de eso, a lo largo de estos dos años han pasado por Lima grandes artistas gallegos como Andrés Suárez o Carlos Núñez, quienes en sus conciertos siempre te transportan a nuestra tierra. Además, la comunidad española y gallega en este lugar es muy extensa.

-¿Crees que el uso de las redes sociales y servicios de mensajería facilita el hecho de vivir tan lejos?

-Por supuesto que sí. Sería imposible estar hoy en día fuera de mi casa y no poder comunicarme con mi familia, como les pasó a nuestros abuelos y demás antepasados cuando emigraban a Argentina, Suiza o Alemania. En esas condiciones no me plantearía en ningún caso irme. Mi comunicación con Galicia es diaria, a través de Whatsapp, tanto llamadas, como videollamadas o mensajes.

-¿Tienes pensado volver? ¿Por qué?

-Sí, espero en un futuro volver a estar en Galicia porque es donde está mi hogar, donde me siento feliz.