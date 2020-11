La pandemia acelera el 5G

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Javier Armesto

01/11/2020 05:00 h

Las industrias con 5G aportarán 8 billones de dólares de valor a la economía global hasta el 2030, según un informe de Nokia, uno de los gigantes de las redes de quinta generación. El estudio 5G Business Readiness Report destaca el potencial de esta tecnología para impulsar un crecimiento global sostenible y definir la próxima década de innovación. La pandemia de covid-19 incrementará aún más la creación de valor gracias al 5G a medio y largo plazo, al acelerar la digitalización, especialmente entre los sectores menos avanzados.

¿Qué velocidad tiene el 5G y cómo nos influirá?

El 5G permite navegar en dispositivos móviles a 10 gigabits por segundo, aproximadamente diez veces más rápido que con el 4G. Pero uno de los beneficios clave es que reduce al máximo las latencias, es decir, el tiempo de respuesta de un dispositivo al recibir señal, datos e información de otro. Con esta tecnología será posible transmitir información en tiempo real a velocidades nunca vistas, hacer directos en redes sociales y realizar videoconferencias con una experiencia completamente inmediata.

¿Qué repercusiones tendrá en el «Internet de las Cosas»?

Según las predicciones de Statista, en el 2025 habrá más de 75.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, y las redes de comunicaciones deben estar preparadas para soportarlo y permitir su funcionamiento efectivo. El 5G posibilitará establecer conexiones entre coches, móviles, ordenadores, electrodomésticos inteligentes, wearables y otros dispositivos, haciendo que transmitan información de manera rápida entre sí. Asimismo, se podrán descargar imágenes, documentos o cualquier tipo de archivo pesado sin largas esperas.

¿Cómo influirá en la vida en las ciudades?

Según el informe Smart Cities. How 5G can help municipalities become vibrant Smart cities, de Accenture, el 5G ayudará a cumplir con las demandas de la llamada «ciudad inteligente»: habilidad para conectar sensores y dispositivos, conectividad de alta velocidad y bajo consumo energético. Instalar sistemas de iluminación inteligentes que funcionen con sensores, permitiendo que la luz de las farolas aumente o disminuya según el paso de peatones o vehículos; o que los conductores y operadores de medios de transporte público puedan obtener información actualizada sobre las mejores rutas y el tráfico con el objetivo de reducir el tiempo de espera para los usuarios son algunos de los ejemplos de uso. Además, esta nueva red ofrecerá posibilidades avanzadas de domotización y automatización para los hogares inteligentes, como tener neveras, ventanas, cámaras de vigilancia, sistemas de iluminación y climatización automatizados.

¿Habrá un nuevo paradigma en la industria de la automoción?

La última tendencia en el sector de automoción son los coches inteligentes, autónomos y conectados. El 5G impulsará este sector en gran medida mejorando la seguridad de este método de movilidad. Los vehículos autónomos reciben y emiten datos sobre el estado de las vías, los semáforos y el tráfico, con una conexión a una red de rápida velocidad, pudiendo gestionar y utilizar todos estos datos para evitar atascos y accidentes, encontrar lugares para aparcar, asegurar el respeto de los semáforos, etcétera. Además, agilizará la reacción de los sensores que tienen los coches para procesar la información del entorno, como por ejemplo percibiendo la distancia de seguridad con otros, para garantizar la seguridad de sus pasajeros.

¿Experimentarán cambios sectores como la educación o la sanidad?

La visión del 5G evoluciona para crear nuevas formas de aprendizaje inmersivo, incluso en áreas remotas, donde los estudiantes podrán continuar sus lecciones sin problemas de conectividad. En términos de salud, se podrán realizar operaciones de precisión en remoto con imágenes ultradefinidas, además de potenciar la telemedicina. Según el informe El Paciente Digital, de The Valley, gracias a la rapidez y calidad en la transmisión de información que permite el 5G «se ha concebido un nuevo enfoque de la medicina del futuro hacia la predicción, prevención, personalización y participación».

¿Cuáles son las principales barreras para un rápido despliegue del 5G?

El informe de Nokia identificó varias barreras principales para la adopción de 5G, entre las que se encuentran la disponibilidad limitada de infraestructuras esenciales fuera de los centros urbanos; el que los responsables de la toma de decisiones dentro de las empresas no comprenden la importancia de la nueva generación de telecomunicaciones y no lo consideran una prioridad; y la preocupación por la seguridad.

¿Qué papel juegan los gobiernos en el impulso de la nueva tecnología?

Según una encuesta, un tercio de las organizaciones empresariales consideran que la inversión gubernamental en infraestructura o subvenciones para reducir los costes los alentaría a invertir más en el 5G. Las empresas no lo adoptarán a menos que el suministro por parte de los operadores de redes sea presentado de manera adecuada y tenga precios atractivos. A su vez, esto dependerá de que los gobiernos y los reguladores hagan que el espectro de 5G en las bandas baja, media y alta esté disponible y sea asequible.

¿Qué infraestructura requiere una red de quinta generación?

La mayoría de los operadores en el mundo están experimentando los primeros casos de uso en 5G basados en arquitecturas tipo non-standalone, donde el equipamiento de radio 5G se apoya en una infraestructura de red 4G existente. La arquitectura standalone permite construir una red 5G totalmente independiente de las redes 4G existentes, alcanzar velocidades que multiplican por diez las actuales, latencias inferiores a 10 milisegundos y conectar millones de dispositivos IoT (Internet de las Cosas). Gracias al uso de un núcleo de red 5G virtualizado es posible construir distintas capas de red cifradas de extremo a extremo dedicadas a diferentes casos de uso empresariales y aplicaciones residenciales que requieran un elevado ancho de banda (realidad virtual y aumentada usada de forma masiva) y una muy baja latencia (control remoto en entornos industriales o vehículos autónomos), conjuntamente con una elevada fiabilidad y robustez.

¿Cuáles son las previsiones de implantación del 5G en próximos años?

Las conexiones 5G supondrán en el 2023 el 10,6 % del total de conexiones móviles a escala global, frente al 0% en el 2018. En España, las conexiones 5G supondrán el 15,5 % del total de conexiones, pero las conexiones 4G todavía serán mayoritarias (el 48,3 %) e incluso las conexiones 3G/2G seguirán estando presentes (7,4%, frente al 38,6 % en el 2018).

¿Modificará el 5G la forma de trabajar?

Ya lo está haciendo, gracias a la mayor rapidez de navegación y los tiempos de espera reducidos. El 5G cambiará por completo el modo de trabajo, al poder compartir los datos casi en tiempo real, además de digitalizar y automatizar herramientas para aumentar la productividad.

¿Hasta qué punto va a aumentar el tráfico de datos en la vida diaria?

Las empresas acelerarán gracias al 5G la adopción de soluciones de IA y machine learning (aprendizaje automático), lo que requerirá un procesamiento cada vez más complejo y sensible en tiempo real de gran cantidad de datos procedentes de múltiples fuentes (sensores, vestimenta, etcétera). Ejemplos como el de un avión con miles de equipos sensores, un vehículo autónomo que produce datos telemáticos o un hospital inteligente que monitoriza el bienestar de los pacientes pueden generar varios terabytes de datos al día.