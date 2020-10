La empresa que hace de la escritura una prueba pericial

0

La Voz de Galicia Gladys Vázquez

Redacción / La Voz 25/10/2020 05:00 h

Tienen en su currículo haber implantado su sistema con éxito en las instituciones públicas de Euskadi y Navarra. Desde hace un año intentan la conquista de los organismos y empresas gallegas con su sistema de firma biométrica. Sinadur es uno de los productos estrella de Amatech Group, un grupo empresarial especializado en ofrecer servicios y soluciones digitales innovadoras. Con dos décadas de experiencia, sede en Vigo y área de innovación en Oporto, cuenta con más de 450 profesionales a su servicio y una facturación de más de 25 millones de euros. «Queremos replicar en Galicia los modelos de éxito de otras comunidades. Ahora mismo vemos muy interesante el proyecto de la Cidade das TIC que se va a poner en marcha en A Coruña. Creemos, por ejemplo, que Sinadur es una buena solución para la Administración y las empresas en las que la firma sea clave», explica José Castro, el director de innovación de la firma.

¿Qué diferencia a Sinadur de las más conocidas firmas digitales? En primer lugar, esta rúbrica es biométrica. «Permite gestionar procesos de firma manuscrita digitalizada, incrustando los datos biométricos en documentos PDF dentro de entornos web. No se trata de solo un escaneo de la firma manuscrita, sino que se capturan, generan y almacenan suficientes datos biométricos para garantizar los principios básicos de una firma electrónica avanzada». Son rasgos tan importantes como la inclinación, la fuerza con la que se firma o la manera de escribir. Cada persona tiene su forma», explica José Castro. ¿Qué se gana con esto? Pues que se va más allá en el proceso. «Nuestro programa de recuperación de datos biométricos nos permite ir hacia atrás en los procesos de firma y, por tanto, aportar prueba en caso de litigio». No es ni más ni menos que convertir una firma en un elemento único y que no se puede falsificar. «Lo encriptamos en un tiempo determinado, y queda constancia de ese registro». Una solución anterior a la pandemia, pero que en estos momentos en los que se intenta evitar el contacto entre personas, ha cobrado más fuerza que nunca. «Estamos obligados cada vez más a hacer gestiones online. Desde luego es un entorno que puede favorecer a la expansión de esta solución». Una fórmula aplicable a diferentes estamentos y a todos los sectores como «la firma de altos cargos o directivos, para trámites de expedientes y formularios, registros de documentos, también para servicios presenciales del ciudadano, inspecciones y denuncias, tramitaciones notariales o firmas de contratos, tanto en lo que tiene que ver con los Recursos Humanos, como con los suministros». Con todo esto, desde Amatech se insiste en que se reducen los tiempos y también los gastos. «En el caso de las grandes empresas que tienen que estar enviando y recibiendo copias de contratos, es una solución que encaja a la perfección ya que permite que la firma se realice de forma remota y online, con todas las garantías para ambas partes y respaldo legal, además de agilidad en el proceso». Esta compañía presume además de que la implantación de Sinadur es sencilla. «Es integrable en las aplicaciones y entornos web del cliente. Es modular, escalable, compatible con diferentes tipos de tabletas que ya hay en el mercado para la captura de la firma, y con la ventaja de que no cobramos licencia de mantenimiento por dispositivo». Es decir, la compañía vende el software, lo instala y se encarga del soporte para que la firma sea más única que nunca.