«El temor de los bares era cómo abrir tras el confinamiento»

La Voz de Galicia Sara Cabrero

24/08/2020 18:52 h

El sector de la hostelería ha sido uno de los que más han sufrido las nefastas consecuencias económicas que ha dejado la pandemia. La obligación de bajar la persiana durante meses a la que se vieron abocados restaurantes y bares ha acabado lastrando a un segmento que da empleo a miles de personas en nuestro país. Y mientras el país camina por la nueva normalidad, muchos se han topado con severas dificultades para seguir adelante con sus negocios y lograr recuperar todo lo perdido durante las semanas de confinamiento.

Así lo advierten los que están en continuo contacto con el sector. Los responsables de Makro también se suman a estas voces. Esta cadena de distribución mayorista especializada en dar servicio a empresas del ámbito hostelero y de la alimentación también ha experimentado en sus propias carnes la sacudida provocada por el terremoto del covid-19. Y sus portavoces aseguran que es momento de acompañar al colectivo y echarle un mano en todo lo necesario.

—¿Cómo cree que será la recuperación del sector hostelero tras la crisis del coronavirus?

—No niego que necesiten ayudas de las administraciones públicas, porque las necesitan. Pero sobre todo lo que les hace falta es confianza, tranquilidad y estabilidad. Es complicado para ellos el digerir todo el aluvión de noticias. Necesitan ir definiendo un poco hacia dónde va toda esta situación. Es demasiado pronto para decir cómo va a ser el cambio y cómo va a afectar. Ha perjudicado a nuestro cliente que es la hostelería y no niego que a nosotros también nos ha alterado a nivel de ventas. Pero yo creo que es aún pronto para predecir qué va a suceder.

—No sabemos muy bien cómo saldrá el sector de esta crisis...

—Lo más prudente es decir que es pronto para poner cifras a las consecuencias. Porque está siendo un verano atípico. Hay que tener en cuenta el peso que tienen las bodas y los eventos, que muchos han sido cancelados y por tanto están haciendo mucho daño a la hostelería; o incluso las ferias...

—¿Qué acciones ha emprendido Makro para ayudar al sector?

—Como socios de la hostelería, lo que queremos es acompañar a los bares y restaurantes de forma constante para adaptarnos a los cambios que hay en el entorno e intentar ayudarles a que se adapten ellos en un momento tan crítico como el actual. Hemos apostado por la omnicanalidad. Es decir, nosotros no somos nadie para decir cómo tiene que comprar un cliente. Simplemente le tenemos que facilitar que pueda comprar cómo, dónde y cuándo quiera. Hemos instaurado el e-commerce y hace pocas semanas el click and collect. En este momento de tanta incertidumbre, lo que hemos pretendido es darles un poco de claridad, porque el entorno está cambiando cada día. Hemos intentado darles esa tranquilidad que tanto les ha faltado en esta época. El aluvión de noticias, y ahora otra vez con rebrotes, no es muy positivo y lo que hay que intentar es darles tranquilidad y un toque de confianza y mostrarles que estamos a su lado. Además, hemos apostado por el crédito para las reaperturas. Es decir, les permitimos llenar el bar y después ya llegaremos a un acuerdo de cómo lo pagan. Porque el gran miedo que tenían después de tres meses cerrados era cómo abrir y afrontar otra vez el negocio.