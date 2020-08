Javier Foncillas, vicepresidente en Dolby Europa: «La gente llora al oír el Sgt. Pepper's de los Beatles con Atmos»

0

La Voz de Galicia Javier Armesto

16/08/2020 05:00 h

Fundada en Londres en 1965, Dolby se movió una década después a San Francisco (California) y desde entonces ha impulsado los principales estándares del sonido digital. Javier Foncillas, vicepresidente de Partnerships para Europa, explica el cambio radical que está suponiendo Dolby Atmos.

¿Cómo surgió este formato?

Salió originalmente para el cine y el concepto era que, en vez de seguir añadiendo capas de sonido, primero estéreo, luego 5.1 y después 7.1, se repensó para crear una experiencia realmente inmersiva que no dependa tanto del número de canales sino de los objetos: cada objeto tiene su sonido. Si hay sonidos que vienen por arriba, como el viento, pájaros o aviones, tú los oyes por arriba, cada uno en su sitio. Te hace sentir que estás dentro de la escena. ¿Cómo haces que algo así quepa en un fichero que se pueda tener en un móvil, un ordenador o una televisión? Para ello utilizamos los códecs, que es coger este sonido y codificarlo de manera que ocupe menos espacio y poder transmitirlo.

Pero la compresión del audio digital puede ocasionar pérdidas de calidad.

Tenemos dos tipos de códecs. Uno es el que encuentras en un Blu-ray, que en inglés se denomina lossless codec y que no pierde nada, es una reproducción exacta del original, simplemente ahorra espacio quitando frecuencias que no se usan. Cuando tú compras un Blu-ray viene con el estándar TrueHD, que es un códec lossless. Para transmisión tenemos un sistema que se llama Dolby Digital Plus que comprime el sonido sin que nosotros percibamos la diferencia, porque hay frecuencias que tu oído no las diferencia. Si lo estás viendo en un móvil y tienes mala cobertura, el grado de compresión es mayor y llega un momento en que se nota, pero si estás viendo la televisión, tu Netflix o tu Disney, con una buena conexión de fibra la experiencia perceptual el usuario no lo distingue.

¿Dolby Atmos se escucha igual de bien en un televisor que en un móvil?

La mejor experiencia se tiene conectado con un Blu-ray y con un sistema de home cinema. Lo siguiente es o una muy buena barra de sonido o un muy buen televisor, con altavoces que van hacia arriba, hacia los lados, hacia el frente... Y a medida que vas cogiendo dispositivos más portátiles o pequeños tienes que hacer ciertos compromisos. En móviles ha requerido un salto tecnológico, para adaptarse al mundo de Internet y todos los problemas que surgen al hacer las transmisiones. Tenemos un sistema que llamamos AC-4 y que consigue mantener el nivel de percepción adecuado, es decir, que la gente no note la diferencia, pero con mayor compresión. El móvil tiene gran capacidad de proceso y puedes trabajar con algoritmos más complicados. Si tú compras un Samsung o un Mac te reproducen Dolby Atmos con los altavoces nativos; no es lo mismo que una barra de sonido, pero emula una minibarra de sonido dentro del dispositivo.

¿Y si se escucha con los auriculares?

Precisamente porque ahora hay mucha gente que escucha con auriculares hemos investigado cómo mejorar esa experiencia. Es complicado, tiene que ver con cómo el cerebro procesa el sonido: el oído izquierdo te dice que viene por la izquierda y el derecho por la derecha, pero si está en medio ya va a los dos oídos a la vez. Nos damos cuenta de que la gente escucha Spotify, Tidal, etcétera, con auriculares y la música es un área en la que percepción se agudiza muchísimo, porque la música la tienes más grabada en la cabeza que una película; la película la has visto una vez pero una canción la escuchas cientos de veces. La memoria hace que las personas sean más sensibles a posibles degradaciones de calidad. Si eres un entusiasta de la ópera y te comprimen uno de los instrumentos, chirría.

Ahora se está utilizando Dolby Atmos en la grabación de discos.

La idea es: vamos a hacer una nueva mezcla que integre este concepto de música inmersiva y vamos a crear una música diferente. Muchas de estas grabaciones de Weeknd, de Jay-C, son mezclas nuevas. La mezcla normalmente está muy pensada para estéreo; el reto de hacer música Atmos es que hay que repensarla sabiendo que puedo separar cada sonido. Tú estás escuchando el clásico grupo de rock que tiene su batería, su bajo, su guitarra y tienes que pensar dónde los vas a poner en el espacio, porque ya no es izquierda o derecha, sino que se sienta como que estás en una pequeña sala de conciertos. Reproducir el eco de esa sala, el espaciamiento de los instrumentos... Es una experiencia única. Escuchas música que conoces y detectas cosas nuevas. Cuando se hizo el remastering del Sgt. Pepper's de los Beatles metimos a 50 personas en uno de nuestros cines en Londres con las luces apagadas, pusimos el disco entero y la gente salía llorando, porque sentían que los tenía delante tocando.

¿Cómo influye el 5G en la transmisión de audio e imagen?

El 5G trae dos cosas. Por un lado la velocidad y el ancho de banda, que hacen que los servicios de música utilicen muestreos más altos. Pero otra parte importantísima es la latencia, que es cuánto tarda la señal en llegar. Eso permite hacer cosas que antes era imposible. Por ejemplo, BT en Inglaterra está retransmitiendo partidos por 5G: las cámaras y los micrófonos están conectados por 5G y eso permite un despliegue sin cableados en todo el estadio. La Premier League ya se hace íntegramente con Atmos y solo requiere llegar con un camión y poner las cámaras y los micros en sitios muy concretos. Nuestro departamento de I+D está ahora estudiando cómo hacer que las transmisiones sean más eficientes. Antes tú codificabas un fichero único y lo mandabas haciendo que llegara lo mejor posible; ahora, conociendo las características de la red, puedes optimizar la transmisión de forma que al que lo recibe por 5G le envío un fichero, al que lo recibe por 4G con mala cobertura le mando otro, y así optimizar la experiencia para cada usuario.

¿Cuál es la posición de Dolby como compañía a nivel mundial?

Es una empresa global, en Europa hacemos gran parte del I+D en Alemania, Polonia, Suecia y en Barcelona, donde tenemos una oficina pequeña. Dolby está presente en el 90 % de los dispositivos electrónicos del mundo. Cualquier móvil que te compres o un PC seguro que lleva algunas patentes o algún software de Dolby. Es un negocio con una visión muy a largo plazo, ahora estamos trabajando en tecnologías que igual ven la luz dentro de diez años. El Dolby Vision que tenemos en los televisores empezó a desarrollarse hace quince años y los primeros productos salieron al mercado hace tres o cuatro.

¿Es Dolby Vision compatible con distintas resoluciones de pantalla y tecnologías como OLED, LG NanoCell o Samsung MicroLED?

El concepto de Dolby Vision es que coges imágenes en HDR [alto rango dinámico] y les añades una información metida por el creador para ayudar a reproducirlas mejor cuando llegan a un televisor, a un iPhone o a un ordenador. Lleva una información sobre cada pantalla compatible: la medimos técnicamente, de manera que sabemos cómo reproducir idealmente este fichero en cada dispositivo. Si estoy en una tele OLED o en una NanoCell de LG conozco las características físicas de la pantalla y adapto la imagen. Las MicroLED de Samsung son de las pocas que todavía no lo han implementado, en ellas nuestro software convierte la imagen a HDR10.

¿Qué futuro tiene el cine en la era del coronavirus?

Tenemos una visión encontrada. Por un lado está nuestro negocio de salas premium, los Dolby Cinemas, concebidas para tener la mejor experiencia a la hora de ver una película, tanto imagen como sonido, diseño de la sala, butacas… Hemos visto la frustración de esa parte del negocio, que durante el confinamiento pasó a tener ingresos cero al estar cerradas las salas. Y por otro lado tenemos la parte del negocio online, que está creciendo como la espuma: Netflix, Disney… han aumentado mucho sus presupuestos de producción. Vemos los dos lados de la balanza, esperamos que se encuentre un equilibrio.