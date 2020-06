Códigos QR gallegos para adaptar las cartas de la hostelería

0

La Voz / Redacción 21/06/2020 05:00 h

Unos de los negocios que está obligado a reinventarse en esta nueva normalidad es el de la hostelería. El parón de tres meses obligado ha hecho daño pero, una vez con la persiana abierta, el sector ha tenido que seguir a rajatabla todas las normas impuestas para evitar contagios: empezaron usando solo la mitad de la terraza, después una parte interior y, finalmente, la barra; pero evitando cualquier contacto posible.

En esta nueva situación, era inviable compartir la carta tradicional en la que bares y restaurantes ofrecen los platos disponibles. Y una de las soluciones que están en el mercado ha salido de un laboratorio de ideas gallego, la empresa IwannApp Mobile Solutions, que lleva años con un producto estrella en el mercado dedicado a un público bien diferente: Pekebook, una agenda digital que usan centros de educación infantiles.

El confinamiento les pilló desarrollando otra herramienta enfocada al ámbito educativo; pero se dieron cuenta de que el sector hostelero iba a necesitar algo para adaptar sus cartas y decidieron hacer un parón de 15 días para desarrollar Enfocarta, un sistema de códigos QR. «Si no hubiera pasado la pandemia, a nosotros no se nos habría ocurrido, porque estábamos centrados en otro proyecto totalmente diferente», reconoce Víctor Llisó, uno de los miembros de la firma. El interés por este producto no tardó en llegar y son ya cientos los clientes que les han salido de toda España. «Hemos trabajado muchas horas en esas dos semanas, pero queríamos sacarlo cuanto antes porque era el momento», explica Llisó. En cualquier caso, tras una primera versión, lanzaron otra en la que se mejoraba la forma de pago. Y además han llegado a un acuerdo con una empresa gráfica para confeccionar pegatinas en vinilo resistentes al agua que los negocios pueden pegar en las mesas de sus terrazas.

Uno de los puntos fuertes de esta herramienta es la facilidad con la que los hosteleros pueden incluir platos del día o novedades en sus propuestas gastronómicas: «Es tan sencillo como escribir en un documento de word, eliges el tipo de letra y poco más», explican. Y, del lado del cliente, destacan la comodidad de que la carta se pueda escanear en cualquier móvil, sin necesidad de que los usuarios tengan instalada ninguna aplicación predeterminada.

A pesar del parón general en la economía que el coronavirus ha provocado en todo el mundo, este es uno de los ejemplos de productos que han salido de la necesidad de adaptarse a la nueva normalidad. Llisó explica que, precisamente, la idea surgió a raíz de una petición que les hicieron guarderías que utilizan Pekebook y que necesitaban adaptar la agenda de papel que los niños llevan cada día a casa. «Ahí fue cuando nos pusimos a pensar y surgió la idea». Una vez desarrollado este producto, la empresa ha retomado la herramienta en la que estaba inmersa antes de marzo, para Ampas.

El teletrabajo no ha sido excepcional para los cinco miembros de esta empresa, repartidos entre A Coruña y Carballo y sin sede física: «Llevamos mucho tiempo así y nos funciona bien», explica Llisó. Aunque también reconoce que no saben si podrán seguir así por mucho tiempo: «A raíz de Pekebook se puso en contacto con nosotros uno de los creadores de Privalia para llevarnos a fondos de inversión como mentor; ese va a ser nuestro camino y tal vez tengamos que tener una oficina; pero hasta entonces seguiremos con teletrabajo».