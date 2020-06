0

06/06/2020 00:47 h

Logopeda por profesión y emprendedora por vocación, Isabel García ya regentaba una clínica con cuatro compañeras. Pero se le hacía pequeña y quería añadir servicios como pediatría, psicología, cardiología, psicopedagogía, terapia ocupacional, nutrición y podología —entre otros—, de la mano de grandes profesionales, así que en cuanto encontró el local adecuado, se puso manos a la obra. «Cando empezamos xa se falaba do coronavirus, pero non se pensaba que ía ser unha pandemia. O confinamento chegou cando estabamos coa obra, e que íamos facer? Pois para adiante! De non ser por iso, ao mellor esperaba un pouco, a ver como quedaba todo!». Está contenta, porque ella ya llevaba su clientela, pero los demás profesionales también recibieron pacientes nada más abrir consulta. Y eso que las circunstancias les impiden estar al cien por cien, porque hay gente que todavía tiene miedo y pospone las citas. Cuando echa la vista atrás, prefiere reírse de sí misma. «Non é que os demais me chamen atrevida, e que xa mo digo eu; atrevida e aloucada».