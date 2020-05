¿Adiós a la globalización?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xozé Carlos Arias

24/05/2020 05:00 h

Crecen los lamentos por un eventual fin de la globalización; por ejemplo, uno de sus centros ideológicos, The Economist, titulaba hace unos días: «¿Puede haber matado el covid -19 a la globalización?». Esas señales de alarma, ¿están justificadas o son solo una exageración propia del momento de gran ansiedad? Es indudable que el comercio internacional está experimentando una enorme contracción: según la OMC este año el podría caer entre un 12,9 y un 32 %. Dato este último que no estaría lejos de los registrados en el peor período del comercio mundial, la Gran Depresión. Y aunque se espera una recuperación en el 2021, debe recordarse que ya el año pasado su crecimiento estuvo próximo a cero.

Detrás de estas cifras tan desmesuradas está, obviamente, la caída de la actividad, pero hay también cambios ?algunos de los cuales vienen de atrás- en la dinámica profunda del comercio. Las dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y China, desde hace varios años alternan ciertos avances en sus acuerdos comerciales con los conflictos agudos, la subida dramática de aranceles e incluso el cierre de mercados. Algo que afecta a toda una diversidad de sectores, pero sobre todo a los tecnológicamente más avanzados. La guerra tecnológica empieza a ser algo muy visible, con manifestaciones cada vez más frecuentes; la última, hace solo unos días, la imposición por parte de Washington de nuevas y severas restricciones a Huawei, en el contexto de la carrera para liderar el 5G.

La pandemia está dando lugar a un fenómeno que sin duda va a impactar sobre la definición de las políticas económicas de los próximos años y que puede jugar claramente en contra de la globalización: los graves problemas de desabastecimiento sufridos en muchos países en plena crisis sanitaria hacen que hoy casi nadie niegue la necesidad de ser autosuficientes en una serie de ámbitos estratégicos. La necesidad de evitar la escasez de bienes básicos y un abuso por parte de poderes monopolísticos del exterior reordena las prioridades de cara a las políticas industriales nacionales y favorece al menos una cierta relocalización y ruptura de las cadenas globales de valor. Si eso acaba por proyectarse también hacia otro tipo de sectores, el tiempo lo dirá.

Motivos no faltan, por tanto, para dar crédito a esas alertas sobre una desglobalización en marcha. Pero también hay razones para el escepticismo. Primero, después del 2008 se hicieron pronósticos parecidos que luego no se cumplieron; de hecho, la caída del comercio a principios de 2009 fue muy grande, pero luego se dio una fuerte reactivación; y aunque aumentaron las medidas defensivas nacionales, para nada surgió la «nueva era de proteccionismo». Segundo, y más importante, no hay que olvidar que la globalización contemporánea ha estado protagonizada, mucho más que por los movimientos de mercancías, por los de capitales. Y aquí apenas se observan cambios importantes. Es verdad que para los movimientos a largo plazo —inversiones directas— se están levantando nuevas e importantes barreras (ha ocurrido en un treintena de países). Pero su parte principal y más problemática ?flujos ultrarrápidos— no deja de crecer. En ese sentido, el retroceso de la globalización amenaza con ser tan desequilibrado como en su momento lo fue su avance.