El chorizo vegano, protagonista también de potajes y lentejas

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 15/03/2020 05:10 h

Hace ya cuatro años que el primer chorizo vegano gallego salió al mercado. Calabizo, el proyecto de Sofía Calvo, Edurne Sendra y Keila Pousa, no ha dejado de crecer desde entonces. En tamaño, porque fue preciso ampliar la nave en la que trabajan para poder producir lo suficiente para atender los pedidos. En catálogo de productos, porque se han lanzado a la conquista de los platos preparados con dos ofertas en las que el Calabizo sigue siendo el principal ingrediente, aunque acompañando a garbanzos y lentejas. Y en nuevos y lejanos mercados, ya que estos días sale el primer palé de este peculiar chorizo gallego con destino a Canadá.

Pero ¿qué es Calabizo exactamente? «Es igual que un chorizo, solo que en vez de lomo de cerdo lleva pulpa de calabaza y en vez de grasa, aceite de oliva», cuenta Edurne. El resultado es un embutido con aspecto, olor y sabor al chorizo de siempre, pero elaborado exclusivamente con ingredientes naturales, lo que lo convierte en el primer chorizo vegano. Pero es que, además, este producto, «tiene un alto valor nutritivo, bajo aporte calórico y es fuente de fibra y rico en antioxidantes», añade. El proyecto nació en unas instalaciones que ya se quedaron pequeñas, por lo que fue preciso realizar una ampliación para poder producir un 30 % más. Ahora elaboran mensualmente entre 25.000 y 30.000 unidades de chorizo, lo que les ha permitido acabar con la lista de espera que tenían al principio, por la elevada demanda del producto al salir al mercado.

En Calabizo han apostado también por la diversificación de su catálogo de productos. El pasado año presentaron su primer potaje de garbanzos ecológico listo para consumir. «Va en bote de cristal y está listo para comer. Es un plato preparado vegano que, además, es ecológico», cuenta Edurne. El formato que ahora se comercializa es el de una o dos raciones, pensado para singles o gente que come en la oficina. Pero en breve sacarán un envase de mayor tamaño, con dos o tres raciones, «y que no será ecológico para llegar a un segmento del mercado que no tiene tanto poder adquisitivo», añade.

Las legumbres se han convertido en otra de las apuestas de esta marca, pues están también trabajando en una receta de lentejas que verá la luz en otoño. «Las legumbres son las grandes olvidadas y los nutricionistas recomiendan comerlas una o dos veces por semana. Por eso estamos preparando un plato de lentejas, muy basado en la cocina de la abuela», explica. Al igual que el potaje de garbanzos, será un producto listo para consumir. «Hicimos un test de mercado en el que vimos que había bastantes platos de verdura, pero a todos hay que hacerle un sofrito para que tengan sabor. La idea es que nuestros potajes sirvan para comer ya, y que sean sabrosos», añade. Tanto en el de garbanzos como en el de lentejas, el Calabizo es un ingrediente fundamental, pues ambos son veganos.

Otro de los aspectos en los que han trabajado es en abrir mercados exteriores. «Estos días sale un palé para Canadá y vamos a empezar a trabajar con las certificaciones para poder vender en Estados Unidos. Además, estamos empezando en Reino Unido y tenemos algo en Alemania», explica. Mientras, siguen buscando más agricultores gallegos que las abastezcan de calabaza, pues su aspiración es que el 100 % de sus chorizos se elaboren con hortalizas cultivadas en Galicia.