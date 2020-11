Sanidade prohíbe que toque tierra en Vilagarcía la tripulación de un buque en el que se produjo un contagio

0

La Voz de Galicia Serxio González

Vilagarcía / La Voz 13/11/2020 12:02 h

El buque oceanográfico Miguel Oliver atracó esta mañana en el muelle de Ferrazo, en Vilagarcía, tras realizar una campaña de trece días en el golfo de Cádiz. El equipo científico se componía de catorce biólogos, que desembarcaron ya en el puerto andaluz, una vez concluido su trabajo. Uno de ellos mostraba síntomas compatibles con una infección por coronavirus, que un test acabó confirmando. Para entonces, el barco navegaba ya hacia la capital arousana con los 22 tripulantes que componen su dotación a bordo. La intención de Tragsa, la empresa que gestiona la nave desde el punto de vista de su navegación, era que en Arousa tocase tierra la mitad de este personal para que se tomase sus vacaciones, puesto que el destino final del Miguel Oliver es Marín, donde permanecerá hasta febrero, sometido a tareas de mantenimiento y reparación.

Es en este punto en el que se disparó la controversia puesto que, por lo visto, Tragsa no puso en alerta a las autoridades sanitarias. Fue un miembro de la tripulación, que no supo del contagio hasta ayer, quien contactó con el 112 para advertirlo, antes de que el buque tocase puerto. Inmediatamente, la Consellería de Sanidade prohibió que nadie pusiese un pie en tierra. Es más, ni siquiera el práctico de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía subió a bordo para dirigir las maniobras de atraque, como es habitual. El servicio de epidemiología del área sanitaria está a la espera de recibir el listado con los tripulantes para que un equipo del Hospital do Salnés se desplace a Ferrazo y practique las pruebas PCR a todos ellos, que deberán guardar cuarentena. Fuentes del Ministerio de Pesca, Agricultura y alimentación, al que pertenece el oceanográfico, confirman el contagio y la situación del Miguel Oliver, pero no les consta que hubiese problema alguno en la comunicación del problema a las autoridades gallegas.