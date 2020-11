Roban los «superberberechos» con los que investigaba la Xunta contra la marteilia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. A.

redacción 09/11/2020 13:49 h

Allá van más dos años de trabajo e investigación para vencer a la Marteilia cochillia, el parásito que hace unos años se instaló en las rías gallegas y que a punto estuvo de exterminar todo el berberecho de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. El Gobierno gallego ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de alrededor de 5.200 ejemplares de bivalvo de una batea instalada en la ría arousana y entre los que había un lote de superberberechos, una estirpe desarrollada por selección genética y potencialmente resistente a la marteilia. De las tres partidas que se echaron en falta, una era la que estaba formada por individuos ya de segunda generación que habían sobrevivido en la zona afectada por el parásito, del mismo modo que antes lo habían hecho sus progenitores. Esos ejemplares iban a ser utilizados para crear una tercera generación de superberberechos y probar de nuevo su resistencia a la marteilia. Ya no será posible.

Se pone así fin a esta línea de investigación que, en el marco del proyecto Croquedous, tenía como objetivo buscar estirpes resistentes al devastador parásito para mejorar la producción de berberecho en los bancos marisqueros de toda Galicia.

Y con la pérdida de los berberechos, que puede que acaben acompañando a un arroz, va también la desaparición de «valiosa información e a busca de alternativas para seguir avanzando», lamenta la Consellería do Mar en un comunicado.

No es la primera vez que la lucha contra la marteilia sufre un golpe similar. En el 2016 la Xunta también tuvo que denunciar el robo en la batea de unos diez kilos de berberecho con los que se estaba trabajando, lo que ya supuso un fuerte varapalo y un retroceso a las investigaciones.

En esta ocasión no solo se han truncado los estudios sobre la resistencia al parásito, también han dado al traste con la primera experiencia de cruzar dos especies para vencer a la marteilia. Y es que entre el recurso sustraído había dos lotes de individuos híbridos de berberecho común y birollo: la primera producción en criadero de este tipo en todo el mundo y que, según explica mar, «estaba a dar bos resultados de supervivencia á enfermidade».

El proyecto de investigación —denominado Engorde en batea de semente de berberecho producida en criadoiro. Mellora da metodoloxía de cultivo, Croquedous—, empezó a desarrollarse en enero del 2019, como continuidad de la acción de investigación Posta a punto das técnicas de cultivo en criadeiro das especies do xénero Cerastoderma de Galicia, que son el berberecho o croque y el berberecho verde o birollo). Estaba previsto que finalizase en diciembre y sus objetivos en criadero eran «optimizar as técnicas de maduración artificial e mellorar as de cultivo larvario ao tempo que mellorar a indución das postas así como o control e sincronización de cruzamentos entre machos e femias».

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, condenó el robo, confía en que la investigación de la Guardia Civil dé frutos y apeló a la colaboración ciudadana para tratar de aclarar un hurto que «supón un importante atranco para un traballo científico transcendental para mellorar tanto a produción de berberecho en Galicia como a economía dos milleiros de persoas que dependen da extracción deste molusco na comunidade».

Aunque inocuo para el ser humano, la marteilia es un parasito que afecta a los moluscos bivalvos, contribuyendo a su debilitación. La afectación a las poblaciones de berberecho está siendo objeto de un intenso control del Intecmar y se estudia en el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).

De hecho, desde que apareció este parásito en el berberecho, allá por el 2012, el Intecmar redobló los muestreos y procesos analíticos en las poblaciones de recurso y el CIMA realiza estudios para analizar los aspectos relacionados con su transmisión entre moluscos bivalvos, explica Mar.