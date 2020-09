Un mercante portugués sufre un incendio frente a Estaca de Bares

0

La Voz de Galicia E. A.

Redacción / La Voz 01/09/2020 18:57 h

Salvamento Marítimo, a través de sus centros Fisterra (Porto do Son), A Coruña y Madrid, prestaron asistencia a un mercante portugués, el Tejo Alges, con nueve tripulantes a bordo, que sufrió un incendio cuando se encontraba a 85 millas de estaca de Bares.

El barco, que había zarpado de Ferrol con destino a Irlanda cargado con productos siderúrgicos, lanzó una alerta que se recibió también en las radios costeras de Irlanda, Francia y Lisboa, pero había dificultades para ponerse en contacto con la tripulación, por lo que se desconocía en qué problemas se encontraba.

Un pesquero que se encontraba en las inmediaciones del mercante en apuros, el Flecha, con base en Celeiro, consiguió comunicarse con el capitán del mercante luso, que le trasladó que había sufrido un incendio en la sala de máquinas, pero que ya estaba extinguido, con lo que Salvamento anuló la salida del helicóptero Helimer 213, al que había movilizado.

Finalmente, Salvamento logró contactar con el barco a través del sistema Inmarsat C -que no es de voz- y conocer las necesidades del buque. Toda la tripulación se encontraba bien y no requerían evacuación. Sí precisaban remolque, para lo que el armador decidió contratar los servicios privados del Ría de Vigo, que zarpó de Vilagarcía para atender a la embarcación, de 90 metros de eslora, y llevarla de regreso a Ferrol para subsanar las averías.