Percegurú informa en el móvil del oleaje, temperatura del agua y el viento en la costa de Galicia

redacción / la voz 16/08/2020 18:47 h

Con tres días de antelación, el pronóstico de oleaje, el horario de las mareas, la temperatura ambiente y la del agua, la fuerza y la dirección del viento y del mar y la altura de las olas. Toda eso pueden consultar desde el teléfono móvil los percebeiros gallegos y, en principio, el conjunto de la sociedad. De momento disponible en sistemas operativos Android, próximamente en los de iOs, la aplicación Percegurú la lanza la Consellería do Mar con intención de facilitarle el trabajo a los extractores de percebe, ayudándolos a decidir pensando en mejorar su seguridad.

Una herramienta de apoyo disponible en la web hace años y actualizada con más resolución, más grados de riesgo en cuatro zonas del litoral y pronósticos permanentes, sin interrupción los fines de semana. La altura del oleaje determina los peligros potenciales en una mapa de las zonas que cubre. Un semáforo orienta a los percebeiros: azul si no superan el metro, verde si no pasan de dos, amarillo si llegan hasta tres y rojo a partir de esa altura. Gratuita, Percegurú se basa en las predicciones de MeteoGalicia, procesadas por el Intecmar, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.