Los armadores ya pueden pedir ayudas para ellos y sus tripulantes si el virus los paró

Estas son las condiciones para solicitar apoyo público por la crisis; entre ellas, acreditar 120 días de trabajo en los dos últimos años

Todavía no son públicas ni definitivas las condiciones de acceso a las ayudas por la crisis del covid-19 en la pesca, la acuicultura y el marisqueo. Casi todas las subvenciones tardarán semanas en llegar a los profesionales, pero el Ministerio de Pesca ha dado otro paso detallando cómo prevé aplicar los criterios de la Unión Europea (UE). Armadores, tripulantes y mariscadores deberán acreditar un mínimo de 120 días de trabajo durante los dos últimos años y, para no tener que devolverlas, continuar en activo cinco años después de recibir el dinero y no cometer infracciones graves en ese período.

