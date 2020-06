Galicia firmará una segunda declaración en defensa de las zonas pesqueras para hacer presión ante la negociación del «brexit»

0

Redacción 11/06/2020

Hace más de dos años y medio, en octubre del 2017, el Gobierno gallego impulsó la Declaración de Santiago, en defensa de las comunidades pesqueras ante el «brexit», con la intención de que el sector contase con una posición de fuerza en defensa de sus intereses. Y ahora, a las puertas de la que deberían ser las últimas negociaciones del divorcio, volverá a hacerlo. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, anunció en videoconferencia con los representantes da Alianza Pesqueira Europa (EUFA) y de otras entidades de la pesca gallega que firmará una segunda declaración para que el sector «conte con una posición de forza na defensa dos seus intereses», apunta en una nota de prensa.

El encuentro telemático tuvo por objeto analizar la falta de avances en la negociación de la UE con el Reino Unido sobre el acuerdo de retirada y en ella apeló «a manter a unidade de acción do sector pesqueiro europeo».

La representante del Ejecutivo gallego destacó que si todas las regiones pesqueras de Europa mantienen esa alianza y ese trabajo conjunto que han realizado hasta ahora «acadarán unha fortaleza que facilitará que as súas demandas sexan atendidas na negociación do futuro acordo pesqueiro entre as autoridades europeas e as británicas».

Quintana aludió a la gesta del 2017, con la que el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijoo, se convirtió «no primeiro responsable dunha rexión europea en asinar» por escrito ese apoyo.

Que en la cuarta ronda de negociaciones no se hayan producido todavía avances es algo que inquieta a la conselleira de Mar, que insistió en su petición al sector de que se mantenga unido con el objetivo de que su importancia económica y social se tenga en cuenta en las negociaciones.

Galicia defiende que la negociación del futuro acuerdo de pesca entre la UE y el Reino Unido sea considerado un asunto prioritario, dada la importancia que el complejo mar-industria tiene para el conjunto de la comunidad y de España. El «brexit» afecta a alrededor de un centenar de buques gallegos o de capital gallego que faenan en aguas británicas y que dan empleo a más de 1.700 tripulantes.

Ante este escenario, la Xunta y el sector pesquero gallego apuestan por un acuerdo pesquero que mantenga el statu quo, la igualdad de condiciones entre las partes y que esté condicionado al acceso mutuo a los recursos, a las zonas pesqueras y al mercado. Es la solución que defiende el último informe encargado por el Ejecutivo gallego al Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga sobre As relacións pesqueiras entre a Unión Europea e o Reino Unido tralo brexit, que advierte de que «a ausencia de acordo dificultaría o desembarque dos produtos pesqueiros nos portos de ambas partes e derivaría en trabas administrativas, arancelarias e sanitarias».

Por eso, el documento apuesta por mantener unas relaciones pesqueras semejantes a las actuales pero enmarcadas en el derecho internacional, además de poner en relación los acuerdos ya existentes y los compromisos adquiridos en el marco de la Comisión de Pesquerías do Atlántico Noreste (NEAFC).

El informe de la entidad dirigida por el profesor José Manuel Sobrino recalca que la clave del acuerdo «é que reflicta o equilibrio de forzas entre as partes mediante o acceso mutuo aos recursos e ao mercado posto que o libre acceso ás augas e portos é indisociable do libre comercio e da entrada dos produtos do mar de Reino Unido ao mercado da UE».