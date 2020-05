Mexillón de Galicia alerta de que limitar la extracción de cría pone en peligro al sector y a la misma DOP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/05/2020 05:00 h

Para que de las bateas salga mejillón hace falta cría. Es esta un insumo estratégico para el que el sector necesita mantener su derecho de acceso. Y las restricciones que se están poniendo a su extracción constituyen un peligro para todo el sector y para la viabilidad de Mexillón de Galicia. Así lo asegura el Consello Regulador de DOP (denominación de orixe protexida), que recuerda que la ley otorga a los productores el derecho de acceso a la mejilla. Por eso, «restrinxir e conceder ás confrarías a exclusividade en zonas de semente de mexillón supón o xaque mate para o noso sector, poñendo en risco máis de 20.000 empregos directos e indirectos e a un conglomerado de empresas de moi distinto signo que son sustento económico-social alí onde a actividade mexilloeira ten relevante presenza», apunta en una comunicado.

El Consello entiende que tanto percebeiros como mitilicultores tienen igual derecho a vivir dignamente de su trabajo, pero debe hacerse «en harmonía e sen interferencias», nada diferente a como se ha venido haciendo desde hace años». Muchos: «A extracción de mexilla pódese considerar unha práctica histórica dende mediados do século pasado, cando a explotación comercial de outros recursos do mar non se practicaba ou carecía de tradición», dice el regulador. Y ese trabajo siempre se ha hecho «en convivencia plena e harmonía total co resto de actividades, con absoluto respecto do entorno e sen afección a outras especies como pode ser o percebe», añade.

La entidad garante de la DOP incide en que no hay evidencias científicas de que la recogida de mejilla en el medio natural repercuta en la fijación del percebe. Al contrario, toda la literatura de este tipo que obra en los servicios técnicos de la Consellería do Mar constata «que os problemas da poboación do crustáceo derivan directamente da mala xestión da propia pesquería, con especial relevancia da actividade dos percebeiros furtivos». Asimismo, esos estudios revelan que «unha xestión máis axeitada da especie permitiría unha mellora do stock, da recolección do recurso e do nivel de vida dos profesionais».

Enfrentamientos por la innacción de la Xunta

El regulador tiene claro que la situación a la que se ha llegado tiene su origen en las promesas realizadas por la Consellería do Mar a las cofradías, una oferta, subraya, contraria al derecho que la ley otorga a los productores de mejillón. «Xurde concretamente dunha norma administrativa de Mar na que se incluía a proposta de facilitar ás confrarías reserva de zonas para a extracción de semente, o que levou a algunha delas a considerar e pretender a exclusividade no acceso á mexilla, orixinando a alteración da convivencia e a compatibilidade de ambas actividades», asegura el presidente del Consello, Francisco Alcalde. A su juicio, todo eso fue propiciando «un contexto social que non se veu axudado precisamente polas recentes declaracións desafortunadas dalgún patrón de longa traxectoria histórica chamando á violencia, coas que evidentemente discrepamos».

Así las cosas, Mexillón de Galicia rechaza la propuesta de la Consellería do Mar. «Non comparte a idea de establecer zonas de exclusión». Opina el presidente de la DOP que «da perda de cada centímetro de costa e da actual situación é responsable a Consellería pola súa pasividade. A súa inactividade e falta de acción está xerando enfrontamento entre os sectores do mar de Galicia, que cando están unidos amosan a súa fortaleza para paralizar unha lei de acuicultura perniciosa para Galicia ou o proxecto da mina de Touro», dice Francisco Alcalde.

Valorización de los productos

Según sus argumentos, en el fondo de la cuestión subyace la tutela que la Consellería do Mar ejerce sobre las cofradías, que, salvo excepciones, mantienen su orientación social, «non sendo quen de integralas no marco normativo da política común de pesca, nin de modernizar as súas funcións coa incorporación de actividades mercantís ou comerciais para a mellor defensa dos seus respectivos produtos e o incremento dos ingresos e calidade de vida dos seus asociados».

Concluye expresando que «o que ten que facer a Administración é fortalecer aos sectores primarios como base dunha cadea de subministro sólida e con capacidade para conseguir unha maior valorización dos produtos nos mercados»