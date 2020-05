El conflicto de la mejilla sigue sin solución

0

Sin resultados aplicables ahora concluyó la reunión que este mediodía mantuvieron en Vilaxoán dirigentes de las federaciones de cofradías de A Coruña y de Pontevedra, de organizaciones de productores de mejillón y de la Consellería do Mar. Una semana después del principio de acuerdo con el que pretendían acabar con los continuos enfrentamientos entre bateeiros y percebeiros por la extracción de mejilla, el conflicto sigue sin solución. Desde Mar explican que los representantes de los dos bandos estuvieron «analizando gran parte da costa e mirando diferentes zonas» donde nadie podría recolectar cría de mejillón para proteger los bancos de percebe. Ahora las partes negociarán entre ellos las propuestas de zonas y consultarán a sus socios. En teoría, de esas conversaciones podría salir el plano que apaciguase los caldeados ánimos que han convertido a la costa gallega en un polvorín a punto de estallar.

Poco antes del inicio de la reunión en la sede del Intecmar se producía otro enfrentamiento entre recolectores de mejilla y de percebe. Sucedió en A Coruña, en el entorno de la Torre de Hércules, donde la intervención de la Guardia Civil volvió a ser determinante para calmar a los dos grupos. Igual que en episodios anteriores, la violencia verbal y gestual evidenció la tensión.

Rosa Quintana, conselleira de Mar, presidió el encuentro en Vilaxoán. Desde su departamento explican que estudiaron «a adecuación e definición das zonas de percebe e mexilla». Del comunicado oficial se deduce que las habrían marcado sobre plano, se supone que piedra por piedra, como pedía los bateeiros. Ahora, añade Mar, «os representantes das federacións de confrarías e das asociacións de bateeiros exporán aos seus socios coa finalidade de tratar de definir definitivamente a vindeira semana as zonas nas que se poderá extraer mexilla ou non».

La conselleira llama a los cultivadores de mejillón y a los percebeiros a «ter a plena confianza de que os seus representantes están intentando buscar uns puntos de acordo no que saian gañando os dous sectores, no que saia gañando, en definitiva, Galicia». Rosa Quintana resalta el trabajo de esos dirigentes «por intentar buscar eses puntos de acordo e poder seguir facendo unha explotación sustentable de mexilla e de percebe».

Tal es la preocupación por los enfrentamientos casi diarios entre las dos partes del conflicto, que la titular de Mar ha pedido «calma», convencida de «que a inmensa maioría do sector está traballando por ter unha explotación sustentable dos seus recursos». Que no son todos lo confirma la propia Quintana, quien también emplaza «a esas persoas que están dalgunha maneira dificultando a posibilidade de chegar a acordo a recapacitar e decidir unirse ao acordo, e traballar como sempre traballou Galicia, pois os dous sectores son un único sector».

A la conselleira la acompañaron las directoras autonómicas de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, y de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, así como el subdirector del Servizo de Gardacostas, Lino Sexto. Desde Mar no especifican quién acudió en nombre de los productores de mejillón y de las cofradías. Recuercan que la reunión de este jueves da continuidad a la de hace una semana, cuando se planteó una «solución transitoria de preservar as zonas en discrepancia pola extracción común de mexilla e percebe». Buena voluntad que de momento no ha frenado las confrontaciones casi diarias entre los dos bandos.

Pensando en el futuro, el pasado jueves «acordaron tamén analizar as diferentes zonas de traballo dos percebeiros e as de maior abundancia de mexilla para avanzar na xestión responsable de ambas especies de xeito conxunto». Mar enmarca la reunión de este mediodía «no contacto permanente que mantén cos bateeiros e percebeiros co obxectivo de atallar as discrepancias que se rexistran entre ambos colectivos que coinciden en zonas de traballo, acadar unha solución que satisfaga a todas as partes e ao mesmo tempo a explotación responsable de percebe e de mexilla, dous recursos de grande importancia para Galicia».