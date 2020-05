El PSdG reprocha la pasividad de la Xunta ante el conflicto entre percebeiros y bateeiros por la cría

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

13/05/2020 19:41 h

El PSdeG, a través del diputado Julio Torrado, critica la «pasividade da Xunta ante o conflicto entre bateeiros e percebeiros» por la extracción de mejilla, haciendo oídos sordos a las peticiones de ambos sectores que reclaman al Ejecutivo gallego que se involucre.

«A labor da Xunta non pode ser lavarse as mans, como está facendo ata o de agora», subrayó el diputado de Arousa, que se mostró «moi preocupado» por la tensión que se va acumulando por la «inacción do Goberno de Feijoo».

Torrado conmina a la Xunta a sentarse con las partes, mediar y llegar a un acuerdo beneficioso para todos. «Non entendemos que a Xunta non actuara dende o primeiro momento no que se detectou a escaseza de alimento para os bivalvos, pero xa non pode seguir eximíndose da súa responsabilidade», apunta el diputado socialista.