La cofradía de Cangas propone que se limite la extracción de mejilla en áreas de cría de percebe

Redacción 09/05/2020 21:46 h

De nuevo roces entre bateeiros y percebeiros por la extracción de mejilla. Fricciones que cada vez suben más de tono hasta preocupar tanto a productores mejiloneros como a cofradías. «Xa se trata dun clasico», dice Javier Costas, patrón mayor de Cangas, en cuyas concesiones se han producido enfrentamientos entre profesionales que van en busca de semilla para sus bateas y mariscadores que quieren proteger sus zonas de percebe de las que depende su supervivencia económica.

Y pese a suceder año tras año, y a que la Consellería do Mar «é coñecedora da situación», se permite que siga la escalada de tensión.

Desde la cofradía de Cangas apuntan que la extracción de mejilla está regulada en una orden de octubre del 2000, que introdujo la posibilidad de que además de los bateeiros pudiesen recoger cría los miembros de los distintos planes de percebe existentes a lo largo de todo el lioral gallego.«E foi precisamente que se creou esta nova figura, para que os percebeiros puidesen extraer a cría de mexillón naquelas zonas do ámbito do seu plan de percebe, nas que non se criaba o crustáceo e deixar estas a salvo», apunta Javier Costas.

Y aunque esa orden está todavía vigente «cómpren modificacións no seu contido», señala el patrón mayor, que subraya que si en la costa de Soavela hay mejilla es, precisamente, porque los percebeiros de Cangas no la quixeron extraer antes, «para non danar o percebe que vai ser o seu sustento durante a tempada invernal e de fortes marusías, por mor de que se trata da zona do ámbito do plan de percebe que presenta mellores condicións para traballar nas épocas de maiores inclemencias meteorolóxicas, nas que o traballo extractivo nas illas Cíes é imposible, por tratarse dunha costa máis exposta».

Costas resalta que los bateeiros están autorizados a trabajar en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra. Mientras, los planes de explotación de percebe tienen delimitada una zona de capturas, buques y tripulantes autorizados para la captura. Y para que se cumpla, la Consellería do Mar sufraga parte del coste de biólogos y de la vigilancia, pues «un control de capturas efectivo é o principla piar do plan»: velar por que «os membros do plan non capturen máis percebe que o autorizado cada xornada e que ningunha persoa allea ao plan de percebe poida acceder a el». A la cofradía de Cangas la factura de vigilancia le sale por 90.000 euros, pero se asegura que acceda cualquier persona «non autorizada para a captura de percebe, aínda que sexa de xeito involuntario».

Así, el patrón mayor de Cangas resalta la paradoja que supone que la «Consellería do Mar aprobe os plan de explotación de percebe, sufrague parte dos gastos de vixilancia dos seus bancos marisqueiros para que non se permita acceder ao recurso a persoas non incluídas no plan de percebe» y, por otro lado, autorice «aos concesionarios de bateas de mexillón para que extraian mexilla en todo o litoral das provincias da Coruña e Pontevedra», accediendo libremente a los territorios afectados por planes de percebe.

Así las cosas, desde la cofradía conminan a Mar a actúar, dejar de repetir lo de que «ten que haber entendemento entre ambos os sectores» y busque fórmulas para conjugar los intereses de dos sectores «legalmente autorizados para defender os seus intereses e que consideran que están es posesión da razón».

Costas recuerda que desde su pósito propusieron soluciones alternativas, entre ellas «que se acouten as extraccións de mexilla en determinadas zonas nas que existan plans de percebe». Sin embargo, la consellería «deixa que o tempo pase e axude a esquecer as nosas peticións, que se repiten ano tras ano».