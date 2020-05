Mexillón de Galicia exige a Mar que garantice el acceso de los bateeiros a la cría

0

La Voz de Galicia

08/05/2020

Están amparados por la ley y disponen de autorización administrativa de la Consellería do Mar para extraer cría de mejillón que encordar en sus bateas y llevar a tamaño comercial. Pero en los útlimos días los productores han tenido problemas para desarrollar un trabajo imprescindible para las tareas de cultivo y se han visto acosados cuando intentaban acceder a las piedras para recoger semilla, una actuación que, aseguran desde el Consello Regulador do Mexillón, se realiza de forma «moi respectuosa co entorno no que se desenvolve».

La entidad condena estas actitudes protagonizadas «por incontrolados que non só increpan e ameazan aos produtores de bivalvo, senón que tamén levan a cabo actuacións que supoñen un deterioro dos públicos, como atravesar árbores en camiños ou facer foxos para impedir a circulación de vehículos».

Como quiera que el consello no está presente en las mesas de negociación del sector productor establecidas por la Consellería do Mar, como pueden ser el Consello Galego de Pesca o la Comisión do Mexillón, y no puede, por tanto, exponer su postura en esos foros, lo hace a través de un comunicado en el que exige a la Administración que se garantice el derecho de los mejilloneros a extraer cría: «A Administración non pode permanecer impasible ante esa situación», señalan desde Mexillón de Galicia.

Por eso reclama que haga respetar el derecho que tienen «como garantía de que a a cadea de subministro alimentaria non entre en colapso».

Del mismo modo, el conselo cree preciso que se atajen de forma inmediata la escalada «destas graves condutas que poden ocasionar danos ás persoas, permitindo así a convivencia dos distintos sectores na obtención dos seus recursos».