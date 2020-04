«Máis de 100.000» gallegos animan a consumir productos del mar

0

Antes, durante y después de la pandemia, la pesca es un motor económico en Galicia y, sobre todo, fundamental en el suministro de alimentos sanos, sanitariamente seguros e imprescindibles en una dieta equilibrada. Pese a carecer de medios de protección frente al coronavirus y a perder dinero por el cierre de mercados o la caída de la demanda, los eslabones de la cadena mar-industria no han parado de abaster a miles de hogares. Declarado esencial por el Gobierno durante el estado de alarma, un sector que no vive de los aplausos invita a la sociedad a consumir pescados y mariscos para «garantir o emprego dunhas 100.000 persoas e o 2 % da riqueza galega».

Todos los GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) de Galicia lanzan la campaña «Queda na casa, queda co noso mar», con la etiqueta #QuedaCoNosoMar. Pretenden «visibilizar» cuánto aporta el sector en la crisis del COVID-19. En concreto, las «máis de 100.000 persoas que traballan de forma directa ou indirecta» en pesca, marisqueo, acuicultura marina, transformación y comercialización, generando una «riqueza superior a 1.100 millóns de euros».

«Valentía»

Esas cifras ratifican «a importancia económica e social» de un sector que los GALP promocionan con «valoracións e testemuñas» de profesionales. Citan las de Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela, quien constata que la pandemia obligó a la pesca a replegarse, reduciendo actividad por la falta de equipos de protección, la caída de la demanda doméstica y el cierre de la hostelería. Aun así, destaca «a valentía» de los profesionales del mar, comprometidos como proveedores de alimentos.

«Días moi complicados»

José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores ty patrón mayor de Ribeira, admite que «son días moi complicados», por lo cual incide «na importancia que o consumo de produtos do mar ten para a sociedade».

De la situación en A Mariña habla Basilio Otero, presidente de la federación lucense de cofradías: «É distinta respecto ao resto de Galicia debido ás súas características propias, sobre todo con pesca de altura, baixura e moi pouco marisqueo». Con el repunte del consumo y de los precios tiende a mejorar, «pero aínda queda moito que recuperar», por lo cual invita a la ciudadanía a alimentarse con pescado.

«Compensacións»

Daniel Formoso, presidente de la Federación de Confrarías de A Coruña, apunta que en general han optado por «quendas de saídas ao mar, xa que, debido ao descenso da demanda, non é preciso que toda a frota estea en activo». Insiste en animar a comer productos del mar porque «a súa venda non só mantén os empregos directos, senón a toda unha cadea, entre a que hai empresas conserveiras, depuradoras ou transportistas». No olvida «reclamar compensacións» para los profesionales que paralizaron su actividad «para cumprir co decreto de estado de alarma, e para os que venden con caídas de prezos de entre o 50 e o 85%».

Un colectivo sensible

La campaña de los GALP también se hace eco de la visión de Javier Martínez, secretario de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra. Ahí «a maior parte da actividade de marisqueo está paralizada, e tanto a pesca artesanal como as lonxas funcionan ao 60 ou 70 % da súa actividade habitual». Aun así, subraya que el de la pesca «é un dos colectivos que primeiro se sensibiliza» ante crisis como la provocada por la pandemia, de ahí su compromiso por mantener «o abastecemento á cidadanía».