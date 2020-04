Las mujeres denuncian que no pueden acceder a las ayudas de pesca por el Covid-19

0

10/04/2020

Son rederas, mariscadoras, percebeiras y también armadoras. Todas tienen algo en común: se sienten discriminadas en el acceso a las ayudas pesqueras a causa de la pandemia. Son al menos unas 7.000 profesionales de este sector las que han denunciado a través de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) el «desamparo» que sienten por parte del Gobierno central, que no les deja acogerse a los fondos movilizados para paliar parte del daño económico que está provocando el parón de la actividad y la bajada dramática de precios en el sector.

A través de un comunicado, la organización asegura que ya se dirigió por carta a los ministerios de Pesca, Trabajo, Igualdad y Seguridad Social, pero sus demandas han sido ignoradas: «No han sido escuchadas», sostienen en el escrito donde insisten en que las autoridades han dejado a las mujeres «abandonadas» al no recoger ninuna disposición especial para aquellas actividades donde son mayoría: «Las mujeres de la pesca volvemos a sufrir el olvido de un sector que no atiende a nuestras peculiaridades y que desconoce nuestra actividad», subraya la presidenta de la asociación, Rita Míguez. A consecuencia de esta discriminación, las profesionales se encuentran en «estado de desesperación», según Míguez, sin posibilidad de acceder a unos fondos que, en algunos casos, son vitales para la subsistencia de sus familias.

El Gobierno central sigue sin decretar el cese forzoso de sus actividades, así que no pueden acceder a las ayudas a una paralización que, de hecho, es efectiva. La única solución que les han ofrecido desde el Gobierno, sostiene Míguez, pasa por acogerse a las ayudas movilizadas a quien pueda acreditar un descenso del 75 % de los ingresos en el mes de marzo con respecto al semestre anterior. Según la organización, esa alternativa no es efectiva: «Casi el 100 % de estas profesionales no pueden acogerse a dicha medida dada la debilidad estructural de las profesiones femeninas del mar y su frágil situación en el sector», explican antes de criticar que les hayan denegado la posibilidad de solicitar los ERTE a los que sí se pueden acoger otros profesionales del sector hostelero o industrial.