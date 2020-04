Mar repartirá 10.000 mascarillas entre las lonjas de sus puertos

0

La Voz de Galicia e. a.

redacción / la voz 07/04/2020 20:34 h

Las lonjas no han cerrado. Trabajan tomando multitud de precauciones, pero funcionan. No en vano son los centros de expedición del alimento sano que necesita la población. Pero no siempre desarrollan su labor en las mejores condiciones por falta de material de protección. En ese sentido no podría ser más oportuno el anuncio por parte de la Consellería do Mar de que se van a repartir 10.000 mascarillas de protección frente al coronavirus entre más de una treintena de rulas, aquellas que están asentadas en los puertos de titularidad autonómica. Con esto, la Administración gallega pretende contribuir a que el personal de las instalaciones desarrolle su labor de una forma más segura y prevenir posibles contagios.

La Xunta ha entregado el material al Servizo de Gardacostas de Galicia, que ahora está preparando los lotes que enviará a las lonjas que continúan operativas. El número que se entregará a cada una varía en función del volumen de actividad que mantengan y de la disponibilidad. Que se destinen a este servicio se debe a que las lonjas «son servizo público necesario para o subministro de produtos de alimentación de calidade á cidadanía».

En la provincia de A Coruña se enviarán mascarillas a Ribeira, Cedeira, Portosín, Camariñas, Malpica, Porto do Son, Laxe, Muxía, Fisterra, Rianxo, Corcubión, Aguiño, Ferrol, Carnota, Cariño, Camelle, Barallobre e Espasante. En Lugo llegarán a Burela y Celeiro, mientras que las de Pontevedra irán a Portonovo, Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Bueu, Cangas, Vilanova de Arousa, A Guarda, Redondela, Campelo, Moaña, Carril y a la Cooperativa Ría de Arousa.

Mar subraya que la distribución de material constituye un paso más en el apoyo a las lonjas para reforzar la seguridad frente al coronavirus. La medida se suma a las pautas de actuación que marcó desde el primer momento a las cofradías gallegas para mantener la actividad con garantías y seguir suministrando alimento a la población.

Recomendaciones

Entre esas recomendaciones está la de reducir la actividad presencial en las lonjas, dando preferencia a los medios telemáticos y al teléfono para la puja; la de impedir el acceso al recinto de subasta a personal ajeno a la comercialización de productos; la de limitar a medio centenar la presencia de compradores en la subasta para evitar concentraciones de gente, siempre guardando la distancia de seguridad entre personas, y la de hacer turnos para el pesaje del producto.