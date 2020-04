Riesgos sanitarios para los tripulantes abocan a la pesca a recurrir a los ERTE

0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 01/04/2020

Barcos que no consiguen equipos de protección contra el coronavirus y donde es imposible mantener las distancias reciben como un alivio la posibilidad de acogerse a ERTE (expediente de regulación temporal de empleo). Como anticipó este miércoles La Voz, el Ministerio de Pesca les reconoce ahora ese derecho, aunque descarga en los gobiernos autonómicos aprobarlo y decidir si encaja en los supuestos de fuerza mayor. Dirigentes de ámbito nacional y de toda Galicia coinciden en que podrá aliviar los problemas de armadores y tripulaciones que ya han amarrado (en Cataluña incluso con ERTE ya aprobados) y apuntan que podría abocar al paro a los segmentos que peor lo están pasando, como la bajura y, de momento, parte de la flota de litoral.

Al menos tres buques de Gran Sol de A Coruña han tirado la toalla, pero la mayoría se declaran dispuestos a seguir garantizando el suministro, igual que la flota congeladora. Porque a las dificultades o la imposibilidad de prevenir contagios se une la caída de precios que les resta ingresos, por lo que resistir resulta mucho más complicado para embarcaciones como las artesanales o las de litoral, que pierden dinero tras quedarse casi sin clientes por el cierre de la hostelería y, aun sin ERTE, pararon o han dejado de faenar a diario.

Desde Cepesca, la patronal española del sector, Javier Garat califica de «necesaria» la opción del ERTE para quienes no pueden proteger la salud de los tripulantes y confía en que las comunidades «tengan en cuenta» el criterio de Pesca.

«Canto tempo cre a Administración que podemos resistir?», pregunta Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Sin mascarillas «suficientes, as tripulacións arriscan a diario a vida», añade antes de pronosticar el amarre «do 95 % da flota se non envían equipos de protección e non garanten por escrito cubrir o lucro cesante, para non perder cartos por ir a pescar».

A José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confrarías, le preocupa que la bajura «non teña a quen vender o peixe», por lo que en Ribeira ya no faenan todos a diario. Mientras la flota de litoral pueda capturar xarda, piensa que no parará, pero se pregunta «a ver que pasa cos ERTE».

Rosa Quintana, conselleira de Mar, «agradece» que Pesca la secunde reconociendo a la flota el derecho a ERTE que se «acrediten debidamente».

Hugo González, de la viguesa Anasol, constata amarres por falta de rentabilidad y problemas para protegerse a bordo del coronavirus. Ahí encajan los ERTE, pero «la flota no está por parar» y, en concreto, en Vigo «hay optimismo en la de Gran Sol porque repuntan los precios en lonja».

«Amarrar é unha decisión empresarial moi dura, os ERTE son un remedio para quen non pode faenar con garantías, pero a nosa flota de Gran Sol seguirá subministrando alimentos», declara Jesús Lourido, de Productores Pesqueros Puerto de Celeiro.

Desde Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López ve el ERTE «imprescindible e necesario, hai flotas que non poden seguir aínda que queiran, pola forza maior de coidar a saúde dos tripulantes e porque perden diñeiro».

Torcuato Teixeira, de la coruñesa FREMSS, señala el amarre de barcos de altura y litoral «polas dificultades para garantir as condicións sanitarias das tripulacións» y por la caída de precios.