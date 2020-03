Los inspectores pesqueros no tendrán que hacer control en los puertos

0

La Voz de Galicia

30/03/2020 16:59 h

Los inspectores de Pesca no tendrán que desplazarse a los puertos para realizar tareas de control y vigilancia como así lo había dispuesto el Ministerio de Agricultura y Pesca a partir de este lunes. Los funcionarios adscritos al servicio mostraron su rechazo al considerar ese trabajo «innecesario, irresponsable e incluso inmoral», puesto que lo único que se podía conseguir con esas revisiones meramente administrativas y no esenciales era poner en riesgo un sector que sí lo es para alimentar a la población. A juicio de los inspectores, el trabajo de campo de puerto en puerto y de barco en barco, sin poder cumplir con las medidas de seguridad, los convertía en un importante vector de contagio, con lo que pedían sensatez y coherencia a la Administración.

Desde ese departamento han indicado que esas quejas ya no tienen sentido, toda vez que el real decreto aprobado el domingo por la noche suspendiendo toda la actividad que no sea esencial supone que los funcionarios no tengan que realizar ese trabajo de campo. «El ministerio había dicho que este lunes tenían que realizar unas actuaciones mínimas» en los puertos, admiten, pero eso ha quedado en nada tras la modificación normativa que endurece las acciones de lucha contra la pandemia del coronavirus.

De esta manera, los inspectores de Pesca seguirán realizando tareas de revisión documental, como les habían indicado el día 19.