Mar pide que se exonere de la Seguridad Social a la flota que pare durante el estado de alarma

La Voz de Galicia E. A.

La Voz 27/03/2020 20:18 h

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, trasladó por carta al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, el apoyo y «máxima lealdade» de Galicia en la negociación que mantiene con Bruselas para establecer mecanismos comunitarios de ayuda para el sector marítimo-pesquero y el resto de la cadena mar-industria por la crisis generada por el coronavirus.

Quintana señala que las demandas españolas están en línea con las que la Xunta transmitió al Estado, por lo que ofrece su colaboración para obtener un resultado satisfactorio para el conjunto del sector pesquero. Porque, desde luego, el primer paquete de medidas con sello de Bruselas -la ampliación de 30.000 a 120.000 euros las ayudas de mínimis- es «insuficiente e ineficaz», por lo que reclama una respuesta efectiva de la UE en defensa «dun sector fundamental para subministrar alimentos de calidade á cidadanía nestes difíciles momentos».

Se lo dijo por videoconferencia y se lo repitió ahora en su carta, Mar apoya al ministro cuando señala la necesidad de modificar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) de forma que permita emplear de forma directa las partidas dispoñibles non utilizadas hasta el momento. Esa reforma contribuiría «a optimizar o aproveitamento dos recursos e a non menoscabar as contas públicas do Estado e das comunidades autónomas, centradas actualmente nas medidas de emerxencia na saúde pública e nas políticas sociais ante a incidencia do coronavirus».

Quintana apuntó al Goberno central un matiz para que, en el marco del FEMP, se introduzcan cambios inmediatos para que se puedan acoger a las medidas de paralización temporal «todos os colectivos afectados, o que incluiría a todas as modalidades de marisqueo a pé e outros grupos de profesionais relacionados directamente coa actividade e especialmente afectados pola crise do COVID-19».

Medidas adicionales

Además de los apoyos que puedan venir de Europa, desde Mar se recomiendan otras medidas de apoyo al sector marítimo-pesquero y su industria dependiente. Es el caso de los beneficios fiscales para las empresas del ramo o la rebaja de los índices o módulos aplicables a las actividades pesquera, marisquera y acuícola. Además, también apunta la «petición dunha bonificación do 100 % nas cotas da Seguridade Social mentres estea en vigor o estado de alarma, considerándose como cotizado o tempo que dure esta situación».

El Ejecutivo gallego tamén expuso la importancia de habilitar outros mecanismos, como límeas de crédito que permitan la reposición o reparación de los daños causados por la declaración del estado de alarma. Entre esos casos estarían, entre otros, los productos «deteriorados pola falla de demanda ou a imposibilidade de retirada e posta no mercado, a restauración de zonas de marisqueo danadas ou con menor produción pola ausencia de actividade ou a perda de ingresos por taxas das entidades xestoras de centros de primeira venda de produtos do mar».

Quintana recalca que estas ayudas deben salir fundamentalmente del FEMP y deben cubrir a toda la cadena mar-industria (conserveiras, sector do conxelado, depuradoras ou cocedoiros) como afectada pola paralización da actividade.