Solución de urgencia a la falta de mascarillas Cofradías y asociaciones distribuyen vía WhatsApp un vídeo con instrucciones para elaborar una protección de urgencia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

redacción 19/03/2020 23:06 h

No hay excusa para no protegerse contra el coronavirus. Es cierto que escasean las mascarillas. Que no se encuentran en las farmacias e incluso el personal sanitario tiene dificultades para hacerse con ellas. Pero hay soluciones. Remedios de urgencia que aparecen en un vídeo que ayer, gerentes, patrones mayores y armadores hicieron circular por WhatsApp entre el sector pesquero con indicaciones para elaborar una mascarilla de urgencia, con servilletas de las gruesas, papel de cocina, una goma elástica y una grapadora. Para salir del paso, llega.