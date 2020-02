Los sindicatos se enzarzan a costa del Convenio de Conservas de Pescado

0

La Voz de Galicia Redacción | La Voz

21/02/2020 21:27 h

Con rabia contenida, pero con contundencia, UGT arremetió hoy contra Comisiones Obreras (CCOO) por su «obsesión» por impugnar el Convenio de Conservas de Pescado bajo el pretexto de que discrimina a las mujeres, generalmente en puestos menos remunerados, y de que no garantiza el cobro del salario mínimo interprofesional (SMI) a cuatro categorías profesionales en el sector.

Esos fueron los argumentos a los que se asió el sindicato y que propició la convocatoria ayer de una mesa de mediación, a la que no acudió la patronal. Los responsables de UGT criticaron la vehemencia de sus compañeros antes de reprocharles el bloqueo de un convenio que data del 2016, cuando todavía no se había incrementado el SMI. En cualquier caso, UGT sostiene que independientemente de que las subidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez no se reflejen en las tablas del acuerdo, cualquier trabajador tiene el derecho a denunciar a su empresa si le abonan una nómina por debajo de los 950 euros.

No es la primera vez que los dos sindicatos se enzarzan a costa de los convenios. UGT acusó a Comisiones Obreras de llevar a los trabajadores a enfrentamientos personales con sus empresas y a no atender a razones.

Por el momento sigue vigente la amenaza de CCOO Industria de llevar el caso hasta instancias judiciales. La Audiencia Nacional ya desestimó una de sus denuncias en las que se acusaba a las empresas de discriminar a las trabajadoras del sector por obligarlas a hacer labores de carga y descarga de buques y camiones.