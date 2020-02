CCOO impugna el convenio de conservas de pescado por no alcanzar el SMI

0

Sin salarios mínimos, no hay acuedo que valga. Es el mensaje que envió ayer el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a la patronal tras impugnar el Convenio Colectivo Estatal de Conservas de Pescado. La marcha atrás la justifican por la precariedad de salarios que ofrecían los empresarios para cuatro categorías profesionales que no lleban a beneficiarse del salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros por catorce pagas. «En la industria del pescado trabajan 26.500 personas. Un sector precario e infravalorado por el único hecho de estar altamente feminizado», denunció el sindicato que mañana acudirá al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para buscar una solución. Si los firmantes (Feicopesca, UGT y CIG) no acceden a modificar su redacción, amenazan con una demanda por la vía judicial que les llevaría a acudir a la Audiencia Nacional.

Sus portavoces insisten en ceñirse al acuerdo vigente, el cual establece que en el 2020 el SMI de convenio no puede ser inferior a los 14.000 euros.