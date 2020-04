«Foi marcar o 061 e nacer Lara; o parto non durou nin 10 minutos»

0

La Voz de Galicia TANIA TABOADA

LUGO / LA VOZ 16/04/2020 05:00 h

La preciosa bebé que ven en la fotografía que acompaña a esta información es Lara C. L, ese ser inquieto que no esperó a que sus padres llegaran al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol para nacer. Optó por llegar al mundo a bordo del Ford Focus de su familia cuando esta estaba de camino al centro hospitalario, en plena autovía AG-64 y en presencia de su hermano Esteban, de tan solo tres años. Pero fue su curiosa y especial forma de venir al mundo la que rompió con las continuas y desagradables noticias del COVID-19 para, en pleno confinamiento, sacar una sonrisa en cientos de hogares de España.

Hoy, 16 de abril, Lara cumple 15 días de vida y se presenta públicamente. De su insólito alumbramiento también se hizo eco el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en la rueda de prensa diaria donde se informa de las novedades sobre el coronavirus. En su intervención, este mando puso en valor el auxilio de Roberto Veiga y José Luis Domínguez Arias, dos agentes del subsector de Tráfico de Lugo que ayudaron en el nacimiento.

Los padres de Lara son Verónica y Bruno, ella natural de Narón y él de A Pastoriza. Ambos cuentan esos intensos momentos que vivieron en el kilómetro 39,800 de la vía de alta capacidad AG-64, en el municipio lucense de Xermade, y con su hijo de tres años a bordo. «Estábamos en A Pastoriza e Verónica dixo que había que ir arrancando para o hospital porque se poñía de parto. Díxome de ir indo para chegar con tempo, pero con calma, que non me apurase porque non era para xa. Montámonos no coche e de camiño empezou a dicir que non chegabamos ao hospital porque tiña ganas de empuxar. Parei o vehículo en pleno arcén, chamei ao 061 e seguín os pasos que me indicaban», relata Bruno, que demostró con creces estar a la altura de las circunstancias.

Por su forma de nacer, la pequeña Lara apunta maneras de ser directa y rápida. Esto lo demuestra el parto, que no duró ni diez minutos. Según cuenta su padre y prueba la grabación en el registro de las llamadas telefónicas al 061, a las 19.05 empezó el parto en la autovía y a las 19.13 horas Lara ya estaba en los brazos de su mamá. «Marcar o 061 e nacer Lara foi todo unha. Eles íanme indicando que tivera o bebé nas mans, que lle limpara a nariz e a boca, preguntábanme se a nena chorara... Pero eu xa tiña todo iso feito. Ao tempo tiñamos ao outro fillo no asento de atrás, polo que tamén o tiña que atender. El escoitaba o que eu falaba co 061 e tranquilizaba a súa mamá. Dicíalle que estivera tranquila, que xa viña unha ambulancia e que Lara nacera porque tiña moita présa», indica Bruno. Cuando llegó el vehículo sanitario con los profesionales, estos cogieron las riendas de la situación y se encargaron de continuar con los siguientes pasos, como cortar el cordón umbilical.

Uvi móvil

A continuación, el vehículo sanitario y el coche familiar partieron rumbo a Ferrol escoltados por Tráfico hasta el punto donde habían quedado para encontrarse con una uvi móvil. La situación ya era más tranquila. «Estiven consciente en todo momento. Foi empuxar e saír Lara. Neses momentos non pensas, actúas. Na ambulancia foi diferente, porque estaba controlada polos profesionais», recuerda Verónica.

Según cuenta esta madre coraje, el dolor más fuerte lo pasó al cabo de una hora de dar a luz. «Cando naceu, non expulsei a placenta. Expulseina unha hora despois, cando cheguei ao hospital», dice Verónica, que da el pecho a su bebé, a la que define como «moi boa». «Come e dorme», añade esta coruñesa que no se acaba de creer la repercusión mediática de su parto. «Cando empezamos a ver a noticia por todas partes non dabamos crédito.Todos nos mandaban as informacións e no hospital eramos coñecidos como ‘‘os da autovía’’», indica la pareja, que regresó el pasado día 5 a su hogar con su bebé después de pasar tres días en el hospital.