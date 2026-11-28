Foto de archivo de una ambulancia del 061 PEPA LOSADA

El municipio lucense de Vilalba tuvo que lamentar este sábado la muerte accidental de una de sus vecinas. Una mujer, residente en el lugar de Condado, en la parroquia de Carballido, falleció tras sufrir un extraño incidente con su tractor. Según explicó el 112-Galicia, podría haber perdido la vida tras recibir una fortísima descarga eléctrica al haber tocado la toma de corriente del vehículo. Varios testigos llamaron rápidamente al servicio de emergencias al comprobar que había perdido la consciencia, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del parque de bomberos de Vilalba, que comprobaron que la mujer había quedado atrapada bajo el tractor, además de haber sufrido la descarga y un golpe en la cabeza. Tanto ellos como una patrulla de la Guardia Civil y los sanitarios del 061 trataron de reanimarla, pero fue imposible.

El 112 barajó la posibilidad de movilizar al helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero su salida se anuló debido a problemas con la meteorología.