Lucas Díaz Pan, el joven de Vilalba fallecido en accidente de moto que deja consternada a la villa
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El vecino, de 20 años, trabajaba en Entrepinares, antes se dedicó a repartir pizzas, y su familia era de Boizán, donde se han suspendido las fiestas patronales11 jul 2026 . Actualizado a las 17:26 h.
Vilalba está de luto por el fallecimiento de Lucas Díaz Pan, un joven de 20 años que falleció en la noche del viernes cuando conducía una moto, de baja cilindrada, y por motivos que se