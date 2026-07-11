Lucas Díaz Pan, el joven de Vilalba fallecido en accidente de moto que deja consternada a la villa

LA VOZ LUGO

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El accidente se produjo en la calle Plácido Peña de Vilalba
El accidente se produjo en la calle Plácido Peña de Vilalba ALBERTO LÓPEZ

El vecino, de 20 años, trabajaba en Entrepinares, antes se dedicó a repartir pizzas, y su familia era de Boizán, donde se han suspendido las fiestas patronales

11 jul 2026 . Actualizado a las 17:26 h.

Vilalba está de luto por el fallecimiento de Lucas Díaz Pan, un joven de 20 años que falleció en la noche del viernes cuando conducía una moto, de baja cilindrada, y por motivos que se

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