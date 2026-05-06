Muere un trabajador en prácticas de 22 años tras caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba
VILALBA
El accidente laboral se produjo pasadas las doce del mediodía en el polígono Sete Pontes06 may 2026 . Actualizado a las 16:40 h.
Un joven de 22 años y originario de As Pontes ha muerto este miércoles en Vilalba tras sufrir un grave accidente laboral. El suceso ocurrió a las 12.15 horas en una nave del polígono Sete Pontes. Concretamente, en el recinto de una empresa dedicada al desarrollo y venta de maquinaria industrial en la rúa do Salgueiro.
Según informó el 112-Galicia, el fallecido quedó atrapado bajo un tubo de 500 kilos que le cayó encima de una pierna de manera repentina. En un principio, se alertó a diversos equipos para que acudieran al rescate, pero algunos no llegaron a acudir al punto cuando se les notificó que ya había muerto. Sí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del parque de Bomberos de Vilalba. Estos últimos tuvieron que ayudar a los miembros del 061 a recuperar y a trasladar el cuerpo del fallecido, ya que el operativo fue laborioso.
La víctima es un joven que estaba trabajando como empleado en prácticas en la nave. Llevaba poco tiempo ejerciendo y no era nativo de Vilalba, sino de As Pontes. Familiares y amigos se acercaron hasta el polígono tras tener constancia del suceso, que ha creado un gran pesar en ambas localidades.