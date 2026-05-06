Muere un trabajador en prácticas de 22 años tras caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba

1/2 El suceso ocurrió en una nave del polígono Sete Pontes, en Vilalba. El joven fallecido era un trabajador en prácticas BOMBEROS DE VILALBA 2/2 La empresa propietaria de la nave se dedica a ensamblar piezas y material de maquinaria industrial BOMBEROS DE VILALBA

Un joven de 22 años y originario de As Pontes ha muerto este miércoles en Vilalba tras sufrir un grave accidente laboral. El suceso ocurrió a las 12.15 horas en una nave del polígono Sete Pontes. Concretamente, en el recinto de una empresa dedicada al desarrollo y venta de maquinaria industrial en la rúa do Salgueiro.

Según informó el 112-Galicia, el fallecido quedó atrapado bajo un tubo de 500 kilos que le cayó encima de una pierna de manera repentina. En un principio, se alertó a diversos equipos para que acudieran al rescate, pero algunos no llegaron a acudir al punto cuando se les notificó que ya había muerto. Sí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del parque de Bomberos de Vilalba. Estos últimos tuvieron que ayudar a los miembros del 061 a recuperar y a trasladar el cuerpo del fallecido, ya que el operativo fue laborioso.

La víctima es un joven que estaba trabajando como empleado en prácticas en la nave. Llevaba poco tiempo ejerciendo y no era nativo de Vilalba, sino de As Pontes. Familiares y amigos se acercaron hasta el polígono tras tener constancia del suceso, que ha creado un gran pesar en ambas localidades.