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Muere un trabajador en prácticas de 22 años tras caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba

André S. Zapata / X. M. P. LUGO / LA VOZ

VILALBA

El accidente laboral se produjo pasadas las doce del mediodía en el polígono Sete Pontes

06 may 2026 . Actualizado a las 16:40 h.

Un joven de 22 años y originario de As Pontes ha muerto este miércoles en Vilalba tras sufrir un grave accidente laboral. El suceso ocurrió a las 12.15 horas en una nave del polígono Sete Pontes. Concretamente, en el recinto de una empresa dedicada al desarrollo y venta de maquinaria industrial en la rúa do Salgueiro. 

Según informó el 112-Galicia, el fallecido quedó atrapado bajo un tubo de 500 kilos que le cayó encima de una pierna de manera repentina. En un principio, se alertó a diversos equipos para que acudieran al rescate, pero algunos no llegaron a acudir al punto cuando se les notificó que ya había muerto. Sí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del parque de Bomberos de Vilalba. Estos últimos tuvieron que ayudar a los miembros del 061 a recuperar y a trasladar el cuerpo del fallecido, ya que el operativo fue laborioso. 

La víctima es un joven que estaba trabajando como empleado en prácticas en la nave. Llevaba poco tiempo ejerciendo y no era nativo de Vilalba, sino de As Pontes. Familiares y amigos se acercaron hasta el polígono tras tener constancia del suceso, que ha creado un gran pesar en ambas localidades.