Padres de un colegio de Vilalba reprueban a una profesora por presunto acoso a sus alumnos

Padres de alumnos de un colegio de Vilalba denuncian presunto acoso por parte de una profesora.

«Estamos viviendo un infierno. Llevamos meses así, los niños salen llorando de clase». Así empieza el testimonio de padres de alumnos que estudian en primaria del CEIP Manuel Mato Vizoso de Vilalba, que denuncian un presunto acoso por parte de una docente del centro. Explican que los problemas empezaron poco después de que empezase este curso escolar. Ahora, dicen, se mezclan miedo, incertidumbre, impotencia y cierta desesperación: «Niños de 10 y 11 años no merecen vivir esto», explican.

Las reclamaciones en el centro y los escritos remitidos ante la Xunta no han servido para solventar esta situación. «Esto es lo más parecido al bullying que hemos visto en nuestra vida», explican los padres de un alumno. Problemas de sueño y estrés han hecho que sean varios los que han decidido que sus pequeños vayan a un psicólogo para intentar gestionar la situación.

Según su relato, se producen expulsiones de clase sin supervisión, humillaciones, gritos en el aula, comentarios maliciosos que los niños no comprenden y castigos excesivos. Ya han hablado con el director y con la jefa de estudios del colegio. «Admitieron que sobre la profesora pesaban numerosas quejas, pero no hicieron nada», exclaman. Por ello, decidieron emprender acciones mayores, y se pusieron en contacto con la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Por el momento, y aunque constan como enviados varios escritos, no hay una solución clara.